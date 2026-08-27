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Madring, listo para su primer GP de España

Por AP

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Madring, listo para su primer GP de España
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      MADRID.- El nuevo circuito Madring, que debuta esta temporada en la Fórmula Uno, fue considerado óptimo para su carrera inaugural después de albergar con éxito esta semana pruebas con los autos de la categoría inferior F3.

      Los organizadores manifestaron que Madring "está listo para el Gran Premio de España" el 13 de septiembre, tras dos días de rodaje que incluyeron varias banderas rojas porque algunos pilotos se salieron de la pista en el nuevo circuito híbrido.

      Un piloto comentó que es "el circuito con más adrenalina de toda la temporada", mientras que otro comparó tramos del nuevo trazado con los circuitos en las calles de Mónaco y Macao.

      Un total de 30 pilotos y 10 equipos compitieron el lunes y el martes en el flamante trazado de 5,4 kilómetros (3,3 millas), instalado alrededor de pabellones de exposiciones cerca del principal aeropuerto de Madrid. El circuito combina carreteras ya existentes en la capital española con secciones construidas específicamente.

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      Los organizadores indicaron que pudieron probar "tanto el rendimiento de la pista como las distintas operaciones deportivas, técnicas, médicas, de seguridad y de coordinación". Señalaron que "la pista y las operaciones deportivas, técnicas y de seguridad han funcionado en condiciones reales".

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