Mads Pedersen se lleva la etapa 15

MONFORTE DE LEMOS.- Un hombre que portaba una bandera de Palestina causó un accidente en la 15ta etapa de la Vuelta a España el domingo cuando corrió hacia la carretera mientras los ciclistas se acercaban, en la última interrupción de la carrera del Grand Tour por parte de manifestantes.

Mads Pedersen ganó la etapa, mientras que Jonas Vingegaard mantuvo el liderazgo general al entrar en la última semana de la carrera.

Javi Romo y Edward Planckaert cayeron momentos después de que un hombre con la bandera se acercara. Romo se estrelló justo después de mirar hacia atrás al manifestante. Planckaert, del equipo Alpecin-Deceuninck, cayó al intentar evitar a Romo.

Los pantalones de Romo, del equipo Movistar, quedaron rasgados y tuvo que detenerse por unos momentos antes de poder reincorporarse a la carrera. Planckaert volvió a subirse a su bicicleta y continuó.

El manifestante, que fue detenido, tropezó y no llegó del todo a la carretera. Aparentemente, se estaba escondiendo de la seguridad mientras los ciclistas se acercaban a 55 kilómetros de la meta en la etapa de 168 kilómetros (104 millas). Un oficial de policía también cruzó la carretera frente a los ciclistas después de ver al manifestante correr por el otro lado.

Durante la Vuelta a España se han registrado varias interrupciones por parte de manifestantes pro-Palestina. El equipo Israel Premier Tech comenzó la etapa del sábado vistiendo nuevos uniformes sin el nombre del equipo, aparentemente para reducir la visibilidad de sus ciclistas.