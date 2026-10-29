Man City avanza en la Copa de la Liga

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Manchester City se mantuvo en camino de revalidar la Copa de la Liga inglesa al vencer 4-3 a Brighton en una tanda de penales en los octavos de final el miércoles.

El arquero suplente Gerónimo Rulli atajó los dos últimos cobros de Brighton en la definición —de Yasin Ayari y Lewis Dunk— para darle al City un lugar en los cuartos de final, después de que el partido terminó 2-2 en el tiempo reglamentario. El City evitó el destino que sufrió otro peso pesado de la Liga Premier, Arsenal, que fue eliminado de manera sorprendente por el modesto Fleetwood Town, de la cuarta división, también tras una tanda de penales.

En otros cruces de octavos de final entre equipos de la Premier League, Bournemouth derrotó a Aston Villa 3-0, Crystal Palace ganó 1-0 en la cancha de Fulham y Sunderland superó a Brentford 3-2.

Liverpool recibía a Chelsea en el partido de cierre.

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EQUIPOS "CHICOS" AVANZAN

A CUARTOS DE FINAL

Bradford City, de la tercera división —finalista derrotado en 2013—, se sumó a Fleetwood al avanzar a los cuartos de final el martes. El sorteo de los cuartos de final se realiza más tarde el miércoles.

Everton recibe a Newcastle el jueves para cerrar los octavos de final.