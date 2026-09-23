Mantienen Guardianes estrecha ventaja en la cima de la Central

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BOSTON.- Nathaniel Lowe conectó un elevado de sacrificio que desempató el juego ante el relevista Erik Miller en la novena entrada, y los Guardianes de Cleveland mantuvieron su estrecha ventaja en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana con una victoria el martes 3-2 sobre los Medias Rojas de Boston.

El dominicano Angel Martínez conectó tres hits por los Guardianes, que comenzaron el día con una ventaja de un juego sobre los Medias Blancas en la cima de la Central. Chicago tiene el criterio de desempate debido a que ganó la serie de la temporada. Cleveland dejó a 15 corredores en base.

Esta fue la octava derrota de Boston en 12 juegos, lo que arruinó el primer partido de Chad Tracy como mánager después de que el club lo nombrara el 49.º en la historia del equipo.

Adley Rutschman sumó tres hits por Boston, que aseguró uno de los puestos de comodín de la Liga Americana el domingo.

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El bateador emergente de Boston Mickey Gasper conectó el primer lanzamiento de Hunter Gaddis, igualando el marcador 2-2 al abrir la octava entrada.

Gaddis (5-3) se llevó la victoria y Cade Smith consiguió los últimos tres outs para su 40.º salvamento.

Miller (4-2) golpeó a un bateador y permitió dos hits en una entrada.

Candidato fuerte a Novato del Año de la Liga Americana, el zurdo de Cleveland Parker Messick permitió una carrera en cinco entradas. Bajó su efectividad a 2,55 y va camino de convertirse en el cuarto abridor novato en la historia de las Grandes Ligas con una efectividad por debajo de 2,60 y un promedio de 9,0 o más ponches por cada nueve entradas.