Manuel Lajud se integra al ADSL

El guardameta mexicano Manuel Gibrán Lajud Bojalil, de ascendencia libanesa, fue confirmado como nuevo refuerzo del Atlético de San Luis tras quedar en condición de agente libre luego de su salida de la Asociación Deportiva Guanacasteca, club de la primera división de Costa Rica.

Lajud, de 31 años, firmó contrato por un año con el conjunto potosino y llega sin costo de transferencia, en una gestión que se concretó después de la lesión del arquero César López, quien competía por la titularidad con el joven Andrés Sánchez.

El portero viene de disputar 12 partidos en la liga costarricense durante la última temporada. Es canterano del Cruz Azul, donde debutó en Primera División, posteriormente militó en Xolos de Tijuana y su último equipo en la Liga MX había sido Santos Laguna.

Con esta incorporación, el Atlético de San Luis refuerza la portería para encarar el presente torneo, apostando por la experiencia de Lajud en el balompié nacional e internacional.

