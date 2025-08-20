logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Manuel Lajud se integra al ADSL

Por Romario Ventura

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Manuel Lajud se integra al ADSL

El guardameta mexicano Manuel Gibrán Lajud Bojalil, de ascendencia libanesa, fue confirmado como nuevo refuerzo del Atlético de San Luis tras quedar en condición de agente libre luego de su salida de la Asociación Deportiva Guanacasteca, club de la primera división de Costa Rica.

Lajud, de 31 años, firmó contrato por un año con el conjunto potosino y llega sin costo de transferencia, en una gestión que se concretó después de la lesión del arquero César López, quien competía por la titularidad con el joven Andrés Sánchez.

El portero viene de disputar 12 partidos en la liga costarricense durante la última temporada. Es canterano del Cruz Azul, donde debutó en Primera División, posteriormente militó en Xolos de Tijuana y su último equipo en la Liga MX había sido Santos Laguna.

Con esta incorporación, el Atlético de San Luis refuerza la portería para encarar el presente torneo, apostando por la experiencia de Lajud en el balompié nacional e internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reales superan a los Rangers
Reales superan a los Rangers

Reales superan a los Rangers

SLP

AP

Lionel Messi está en duda contra Tigres
Lionel Messi está en duda contra Tigres

Lionel Messi está en duda contra Tigres

SLP

El Universal

Tigres van por el Inter Miami
Tigres van por el Inter Miami

Tigres van por el Inter Miami

SLP

El Universal

Con Ángel Correa en sus filas, desean eliminar a las estrellas de la MLS

México campeón en los clavados
México campeón en los clavados

México campeón en los clavados

SLP

Agencias

En la última final Kenny Zamudio y Emilio Treviño sumaron la insignia de plata