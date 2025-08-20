AYER HOY MAÑANA

“Escribió Mario Benedetti: Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde: una tarde cargada de experiencia; experiencia para dar consejos. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres llenos de saber, graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos, que cuidamos con paciencia, con amor. Fueron niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde. Joven: si en tu caminar encuentras seres de andar pausado, de miradas serenas y cariñosas; de piel rugosa, de manos temblorosas; no los ignores, ayúdalos, protégelos, ampáralos; bríndales tu mano amiga; tu cariño. Toma en cuenta que un día, también a ti, te llegará la tarde…” Santoral para hoy: San Bernardo abad de Claraval, Doctor de la Iglesia y gloria de la Orden Benedictina. Leovigildo. Cristóbal mártir. Samuel Profeta, décimo cuarto y último juez de Israel…. Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años… Nuestras condolencias para la familia de Lalo Barrios que partió a gozar de la paz del Señor… Para su esposa, hijos, nietos, hermanos y demás familiares; pedimos para ellos que el Señor los consuele en estos momentos de dolor y les de paz en sus corazones… Para Lalo que descanse y luzca para él la luz perpetua… Nueva reina en el tradicional Baile de las Rosas del Club Deportivo Potosino, ella es Mónica Chevaile Sánchez que fue electa entre las ocho princesas invitadas por la directiva que preside el doctor Juan Alberto Martínez

Andrade… El ramillete de princesas lo formaron Mónica Chevaile Sánchez, Abeer Paulina Dayoub, Daniela Leija Ortiz, Fernanda Enríquez Castillo, Michelle Armendáriz López, Mariana Villegas Zúñiga, María Inés Viramontes Fernández y Valentina Regil Gamiño… La reina saliente Montserrat Armendáriz López entregó la corona a Mónica l que ahora le tocará presidir los eventos del Deportivo Potosino… Felicidades a la nueva soberana del Club… Continúan las despedidas de soltera para Maricarmen del Valle Stevens prometida de Juan Pablo Leiva Martínez que en breve unirán sus vidas por el vínculo del matrimonio… Ellos han sido objeto de numerosos parabienes de parte de sus amigas y familia con este motivo… Celebraron el décimo sexto aniversario de sus esponsales, Gustavo Espinosa Gallegos y Carmen Saavedra González que recibieron las primeras felicitaciones de parte de su hija Camila, para después de sus papás, hermanos, sobrinos, compañeros de trabajo y amigos que les desearon lo mejor para muchas vueltas más al Sol con su familia que han formado con su hija Cami… Parabienes a Gus y Carmen desde estas líneas… En la Iglesia de San Agustín recibieron el sacramento del matrimonio de manos del Presbítero Rubén Pérez, la pareja que forman Regina Carrillo Valverde y Ricardo Andrés Robles que los recibió a su llegada al Templo acompañados de sus padres: Alfonso Carrillo y Gabriela Valverde; Ricardo Andrés y Lorena Robles que fungieron como padrinos de velación en la ceremonia religiosa de sus hijos... Posterior hubo en honor de los recién casados una fiesta en la cual Ricardo y Regina recibieron los mejores deseos para su nueva vida que empiezan… Al lado de sus hijas Violeta Carolina y Diana festejo un año más de vida, Violeta Ramos que pasó un feliz día… Así mismo recibió buenos deseos de parte de su familia, compañeros maestros y amigos… Desde aquí le enviamos un saludo a la cumpleañera… Otro Club que estuvo de fiesta al celebrar un aniversario más con torneo de golf, fue el Club Campestre de Golf, primero en este deporte donde se jugó el torneo más importante del año… El viernes es la fiesta de la Santísima Virgen María reina de los Cielos y la Tierra… El sábado habrá Luna Nueva en Leo… Hasta la próxima…