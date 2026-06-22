JD Vance negocia en Suiza avances con Irán para acuerdo de paz

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OBBÜRGEN, Suiza (AP) — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el lunes que sus largas conversaciones con funcionarios iraníes en Suiza crearon una "buena base para un acuerdo final exitoso" mientras buscan dar fin a la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron a finales de febrero.

JD Vance y avances en negociaciones con Irán

Vance y otros funcionarios estadounidenses afirmaron que hubo avances en múltiples frentes, incluida la creación de "mecanismos" para garantizar que el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para los embarques mundiales de hidrocarburos, permanezca abierto, y para abordar los combates entre Israel y la milicia de Hezbollah, en Líbano, donde un alto el fuego parecía mantenerse.

Vance salió de Suiza mientras los equipos técnicos aún negociaban, y el presidente estadounidense Donald Trump elogió los esfuerzos para mantener abierto el estrecho y crear "un chorro de petróleo".

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"Nos está yendo muy bien con respecto al estrecho de Ormuz", afirmó Trump desde la Casa Blanca. "Tenemos un estrecho abierto, y tenemos un país que nunca tendrá un arma nuclear".

Irán cerró el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos e Israel lo atacaron el 28 de febrero, lo que hizo que los precios del combustible se dispararan en gran parte del mundo. Se suponía que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra reabriría dicho canal. Decenas de barcos pasaron por ahí el fin de semana, aunque la ruta principal sigue minada y cerrada.

Poco después de que Estados Unidos e Israel atacaron Irán en febrero, Hezbollah e Israel también comenzaron a combatir. La milicia libanesa disparó cohetes y drones contra el norte de Israel e Israel invadió el sur de Líbano. Irán ha insistido en que abordar los combates en Líbano es un componente crucial de cualquier acuerdo para poner fin al conflicto más amplio.

Irán señaló "un gran progreso" para poner fin a los combates en Líbano y calificó eso como la primera prueba real de las negociaciones.

Acciones oficiales y reacciones en el conflicto

En otros acontecimientos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia de 60 días que exime de sanciones al petróleo iraní como parte del acuerdo provisional. En particular, la licencia permite que el petróleo iraní sea importado a Estados Unidos, que no ha importado cantidades significativas de petróleo iraní desde la década de 1990.

También el lunes, el Departamento de Estado anunció que el secretario de Estado Marco Rubio viajaría esta semana a los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin para discutir los últimos acontecimientos en Irán.

Trump no estuvo en Suiza, pero se hizo sentir en las conversaciones

El esfuerzo de mediación en Suiza comenzó el domingo y se alargó hasta la madrugada del lunes.

"No hemos construido la casa, pero hemos sentado un buen cimiento para llegar a un buen lugar para el pueblo estadounidense", declaró Vance ante periodistas después de las conversaciones iniciales con Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní.

Trump no asistió a la llamada "Cumbre del Lago de Lucerna", pero su presencia ciertamente se hizo sentir. Las conversaciones se vieron sacudidas por declaraciones de Trump, quien, a miles de kilómetros de distancia, hizo comentarios que ofendieron a los iraníes.

Los medios estatales iraníes dijeron que las conversaciones se habían pausado tras la "publicación de un mensaje insultante por parte del presidente de Estados Unidos". Posteriormente, las negociaciones continuaron.

Vance plantea descongelar activos iraníes para comprar bienes estadounidenses

El vicepresidente también sugirió que Estados Unidos podría aceptar descongelar activos iraníes para compras de soya, maíz y trigo estadounidenses. Dijo que Jared Kushner, el yerno del presidente Trump y uno de los principales negociadores de Estados Unidos, tuvo la idea con funcionarios de Qatar.

Vance dijo que Qatar tendría aprobación sobre el proceso, y que el dinero iraní que sería accesible a medida que levantar las sanciones compren productos estadounidenses "en beneficio del pueblo iraní".

Irán, que ha presionado para que se descongelen miles de millones de dólares en activos, no se ha pronunciado sobre la idea. Los activos fueron congelados hace años como parte de sanciones, restricciones bancarias y disputas legales impuestas por Estados Unidos y otros países.

Contactos de alto nivel han terminado, pero conversaciones técnicas continúan

En una declaración conjunta, los mediadores Pakistán y Qatar celebraron lo que calificaron de "progreso alentador".

El acuerdo provisional para poner fin a los combates en Irán, firmado la semana pasada por los presidentes de Estados Unidos e Irán, establece un periodo de 60 días para que los negociadores aborden asuntos que incluyen el futuro del programa nuclear de Teherán, en medio de preocupaciones de que quiera utilizarlo con fines militares, una afirmación que Irán niega.

Vance dijo que las conversaciones técnicas, que continuarían esta semana, son importantes. Los enviados Kushner y Steve Witkoff se están encargando de gran parte de los detalles técnicos.

Más barcos pasan por Ormuz

Mientras tanto, más barcos pasaron por el estrecho de Ormuz. Según la firma de datos y análisis Kpler hubo 71 tránsitos confirmados el fin de semana, con un pico de 35 cruces el sábado. Antes de la guerra, entre 100 y 130 embarcaciones pasaban por ahí cada día.

Los barcos están evitando la ruta central para mantenerse alejados de las minas, eligiendo en su lugar usar la ruta norte más pequeña, que pasa por aguas iraníes, y la ruta sur, que pasa por aguas de Omán. En los mercados, los precios del petróleo en Estados Unidos bajaron más de 2% en las operaciones vespertinas del lunes para rondar los 74,66 dólares por barril.

El fin de semana, Trump dejó claro que estaba molesto por los comentarios públicos de Irán sobre el estrecho, que el ejército iraní dijo haber cerrado el sábado en respuesta a los continuos combates en Líbano. El Comando Central del ejército estadounidense cuestionó que Irán hubiera vuelto a cerrar el estrecho.

Antes de las conversaciones, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había prometido "nunca retroceder del derecho a enriquecer uranio", de acuerdo con los medios estatales.

Trump dijo el domingo a Fox News en una entrevista telefónica que Pezeshkian debería cuidar lo que dice y también amenazó con apoderarse de Irán, según uno de los corresponsales del canal.

También publicó en redes sociales mientras los negociadores trabajaban: "Irán debe detener inmediatamente a sus bien pagados esbirros en Líbano. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán muy duro, como lo hicimos la semana pasada, sólo que más duro".

Los iraníes dicen que hubo avances en su tema principal

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en X que los mediadores lograron "un gran progreso para poner fin a la guerra en Líbano". Pero dijo que la primera "prueba real" de las negociaciones sería si el mecanismo lograba detener los combates entre Israel y Hezbollah.

Ni Israel ni Hezbollah son signatarios del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Pero hasta la noche del lunes en Oriente Medio, el alto el fuego entre Israel y Hezbollah parecía mantenerse.

"No hemos detectado trayectorias de ninguno de los dos lados desde ayer", dijo Tilak Pokharel, portavoz de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur de Líbano conocida como FPNUL.

Pero continuaban las violaciones del espacio aéreo y los movimientos militares por parte de Israel, añadió Pokharel.

Hezbollah tampoco ha anunciado ataques contra fuerzas israelíes desde el sábado.

La pausa en los combates en Líbano es la más larga desde el estallido de la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo.