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Perú instala escáneres para detectar mercancías ilícitas en Chancay

Los escáneres de rayos X donados por EE.UU. permitirán optimizar tiempos y costos en el puerto de Chancay.

Por AP

Junio 22, 2026 05:37 p.m.
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Perú instala escáneres para detectar mercancías ilícitas en Chancay
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      LIMA (AP) — Perú inauguró el lunes dos escáneres donados por Estados Unidos para detectar "mercancías ilícitas" en contenedores en tiempo real y sin necesidad de abrirlos en el estratégico puerto de Chancay, situado sobre el Pacífico y controlado por una empresa estatal china.

      Perú inaugura escáneres en puerto de Chancay

      La agencia estatal de aduanas peruana dijo en sus redes sociales que los "escáneres de rayos x de alta energía" permitirán además "optimizar los tiempos del control aduanero, los costos logísticos, así como fortalecer la seguridad de la cadena de suministro internacional".

      En la inauguración de los equipos estuvo presente el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien vestía una gorra de béisbol con las siglas en inglés DEA, de la agencia antidrogas estadounidense. La embajada de Estados Unidos precisó luego en un comunicado que los escáneres fueron donados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado.

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      Estados Unidos dona escáneres y capacita a funcionarios peruanos

      La embajada estadounidense añadió que los escáneres detectarán "mercancías ilícitas", agilizarán el comercio y garantizarán la "transparencia en las operaciones portuarias". Estados Unidos también capacitará a funcionarios peruanos para operar los escáneres de manera independiente.

      Perú es uno de los principales productores mundiales de cocaína, según la DEA, y el segundo cultivador global de hoja de coca —materia prima de esa sustancia prohibida—después de Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

      En 2023 el gobierno peruano admitió ante el Parlamento el aumento "exponencial" del narcotráfico. Las áreas de la Amazonía donde se siembra la hoja de coca sumaron 89.755 hectáreas en 2024, mientras que en 2014 alcanzaron las 42.900 hectáreas, según datos oficiales.

      El puerto de Chancay, inaugurado el 14 de noviembre de 2024 por el presidente chino Xi Jinping durante una visita a Perú, tiene como accionista mayoritaria a COSCO Shipping, una empresa estatal china que es la operadora de puertos, buques y logística más grande del mundo.

      Un día después de la inauguración, Estados Unidos anunció la donación a Perú de los escáneres por un valor superior a los 8,5 millones de dólares. La Casa Blanca indicó en esa fecha que los escáneres iban a garantizar que la carga que transita por el puerto "no represente una amenaza para la seguridad de Perú".

      El puerto —con una inversión de más de 1.300 millones de dólares— es el más profundo de Latinoamérica con 17,8 metros, lo que permite la llegada de los barcos cargueros más grandes del mundo.

      El jueves pasado el embajador de China en Perú, Song Yang, dijo en una ceremonia en el puerto de Chancay que en poco más de un año se han habilitado tres rutas marítimas principales y cuatro rutas alimentadoras que llegan a los principales puertos de China, "así como a puertos de Colombia, Ecuador, Chile y Panamá".

      China es el primer socio comercial de Perú por más de una década, con inversiones claves en diversos rubros como la electricidad y la minería, además del puerto de Chancay.

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