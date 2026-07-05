Marruecos lo hace de nuevo

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HOUSTON.- Marruecos goleó por 3-0 en Houston a Canadá, uno de los anfitriones del torneo, y atrapó el primer pasaje a los cuartos de la Copa del Mundo, instancia en la que chocará con el ganador del duelo que animaban a continuación en Filadelfia la favorita Francia, subcampeona mundial, y el sorprendente Paraguay en el otro partido de la jornada que puso en marcha los octavos de final.

Los "Leones del Atlas", que lograron un histórico cuarto puesto en Qatar 2022, se despacharon hoy con un triunfo contundente gracias al doblete de Azzedine Ounahi, mediocampista del español Girona, a los 50´ y 82´ y un gol del ingresado Soufiane Rahimi en el octavo minuto adicionado por el árbitro británico Michael Oliver en el Estadio NRG de Houston, Texas.

Canadá logró sostener el cero en el primer tiempo con una presión asfixiante sobre el combinado africano, aunque esa estrategia le impidió generar peligro en el arco rival y cuando llegó esporádicamente apareció en escena el eterno Yassine Bounou, que le dio tranquilidad a un Marruecos que fue capaz de expresar en el marcador su mayor experiencia y condiciones técnicas en el complemento.

El punto de inflexión pareció estar en el arranque del segundo capítulo, cuando los canadienses reclamaron una segunda tarjeta amarilla para Ounahi, quien no fue amonestado y en la siguiente jugada marcó el gol que rompió la paridad, antes de extender la ventaja a minutos del final en un contragolpe letal que sentenció el pleito en favor de Marruecos, que en tiempo de descuento redondeó el marcador.

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La mala noticia para el técnico Mohamed Ouahbi fue la lesión que lo obligó a reemplazar a los 22´ a Ismael Saibari, jugador del Bayern Munich y goleador de su selección en esta Copa con tres festejos, que podría marginarlo por el resto del torneo.

Marruecos fue un justo vencedor, sobre todo cuando se soltó después de convertir el primer gol, que fue lapidario para Canadá, obligada a "mudarse" para este partido a Estados Unidos, de donde es oriundo su entrenador Jesse Marsch y donde hoy se celebran los 250 años de la declaración de la Independencia.

Tercera victoria en este Mundial para los marroquíes, que debutaron con un empate en un gol ante el pentacampeón mundial Brasil, doblegaron por 1-0 a Escocia y por 4-2 a Haití y luego despacharon en definición por penales (3-2) a Países Bajos, con el que igualaron 1-1 en 120´ de juego en dieciseisavos de final, antes de despedir a Canadá.

Los entrenados por Marsch sufrieron su segunda derrota en esta Copa, en la que lograron lo que no habían logrado en sus anteriores dos participaciones, en México 1986 y Qatar 2022, de las que se despidieron con tres derrotas en la fase de grupos en ambos casos.

En esta edición sumaron su primer punto en un Mundial al empatar 1-1 con Bosnia-Herzegovina en el estreno, lograron su primera victoria goleando por 6-0 a Qatar y avanzaron a pesar de la derrota por 2-1 frente a Suiza a los dieciseisavos de final, instancia en la que sumaron su segundo triunfo al superar por 1-0 a Sudáfrica en tiempo adicionado.