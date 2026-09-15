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Más de lo mismo con la defensa de los Cowboys

Por AP

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Más de lo mismo con la defensa de los Cowboys
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      FRISCO, Texas.- La misma vieja defensa de Dallas. Incluso con un nuevo coordinador defensivo, el más joven en la historia de la franquicia, Christian Parker, de 34 años, y una reestructuración del plantel, los Cowboys fueron igual de malos que hace un año en la derrota 28-20 ante los Giants de Nueva York en el partido inaugural de la temporada el domingo por la noche.

         Los Giants tuvieron el balón tres veces en la segunda mitad. Lograron dos series de anotación de ocho minutos y luego consumieron los últimos 5:21 en la tercera posesión. NUEVA York convirtió 9 de 10 en tercer down en el partido antes de que Jaxson Dart se arrodillara en tercer down en la última jugada.

      Los receptores corrieron libres en la secundaria, tal como ocurrió hace un año, cuando los Cowboys permitieron la mayor cantidad de puntos con la menor cantidad de intercepciones en la historia de la franquicia. La defensa contra la carrera fue endeble en momentos clave, tal como lo ha sido desde hace años.

      Hubo muchísimo entusiasmo por la llegada de Parker y del seleccionado de primera ronda Caleb Downs. Muchísimo entusiasmo por que los Cowboys se mantuvieran enfocados en el negocio del fútbol americano durante la pretemporada, mientras evitaban los culebrones que a menudo los rodean.

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      El entusiasmo ha sido reemplazado por la realidad, con el debut en casa programado para el domingo contra Washington en un duelo de rivales del Este de la NFC que intentan evitar un inicio de 0-2 en la división.

      "No te achiques. Te van a bajar los humos a veces. Pasa. Él aprenderá de esto. Nosotros aprenderemos de esto". Dijo el entrenador Brian Schottenheimer.

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