Matador Morett se presenta esta noche

Por Romario Ventura

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
Este viernes, la Monumental Plaza de Toros El Paseo será escenario de la primera corrida de feria nacional potosina, con un cartel encabezado por el matador capitalino José Mauricio Morett, acompañado de Ernesto Javier “El Calita”, Fermín Espinoza “Armillita” y el torero potosino José Sainz, quienes lidiarán ejemplares de la ganadería Gómez Valle a partir de las 20:00 horas.

En entrevista, José Mauricio expresó su entusiasmo por este regreso a San Luis Potosí, recordando que el año pasado triunfó con una corrida de la misma ganadería. “Venimos muy ilusionados, abrimos la feria y queremos mostrar muchos sentimientos a la gente. La corrida está muy bien presentada, los toros son bonitos y creo que todos tenemos materia prima para dar lo mejor”, comentó.

El matador destacó que la corrida de Gómez Valle representa una garantía de espectáculo, pues en ediciones anteriores generó gran emoción en el tendido. Asimismo, invitó a la afición a asistir y respaldar la fiesta taurina: “Es importante apoyar nuestras tradiciones para que se mantengan vivas. La libertad en México es más importante que cualquier política”, afirmó.

Mauricio Morett suma siete corridas en lo que va de 2025, con actuaciones en Tlaltenango, Tetepango, San Miguel de Allende, Salvatierra, la Plaza México, Texcoco y Seybaplaya, donde ha cosechado cinco orejas en la temporada.

El cartel promete una noche de alto nivel: “El Calita”, uno de los toreros más activos del país; “Armillita”, reconocido por su clase en el ruedo; y José Sainz, que debutará en esta plaza tras su alternativa, completan la alineación. Todo está listo para que la primera corrida de feria marque un arranque lleno de emociones.

