JJOO 2028 permitirá sedes patrocinadas

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles venderán los derechos sobre el nombre de algunos de sus recintos en acuerdos que se espera aporten varios millones de dólares a las justas de verano de 2028, rompiendo así la política largamente sacrosanta del Comité Olímpico Internacional de mantener los nombres de marcas fuera de sus arenas y estadios.

El comité organizador anunció el histórico acuerdo el jueves al indicar que ya había contratos en vigor con dos de sus socios fundadores: Honda, dueño de los derechos de nombre para la arena en Anaheim que albergará el voleibol, y Comcast, que tendrá su nombre en el recinto temporal que acogerá el squash.

Casey Wasserman, presidente y CEO de LA28, afirmó que los ingresos de los acuerdos superan lo que está en el actual presupuesto de 6.900 millones de dólares de Los Ángeles.

Describió el convenio como el tipo de acuerdo que cambia paradigmas y que Los Ángeles necesita más que otras ciudades anfitrionas porque, como es típico en los Juegos Olímpicos organizados por Estados Unidos, el costo principal de estas justas no está respaldado por fondos gubernamentales.

Wasserman dijo que también dedicó tiempo a explicar a los miembros del COI cómo los nombres de arenas y estadios son parte del léxico en los deportes estadounidenses.

“La gente conoce ‘Crypto’ como ‘Crypto’, no lo conocen como ‘la arena de gimnasia del centro’”, dijo Wasserman sobre el feudo de los Lakers, la Crypto.com Arena, que albergará gimnasia y boxeo en 2028.