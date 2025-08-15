logo pulso
Por fin llega la luz a la Buenos Aires

Solo una parte de vecinos fueron beneficiados con este servicio

Por Miguel Barragán

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Luego de dos décadas de sufrir de calor, un grupo de vecinos de la Buenos Aires hoy pudieron encender los focos de sus viviendas por la regularización de sus terrenos; la operación de Obras Públicas fue vigilada por la Policía Municipal, porque otros vecinos no gozaron de ese beneficio, a unos metros de ahí.

En la calle Oriente 4, Apolonia Martínez Ponce, acompañada de Eustolio Martínez Castillo prendieron por primera vez la luz de su cocina, luego de 18 años de aguantar calor, zancudos, oscuridad nocturna, en esa colonia donde sólo una parcela de vecinos tendrán servicio, porque fueron regularizados y que pertenecen al grupo social de Rosalba Vázquez Franco “La Tigra”, quien explicó que en la primera etapa de conexión a la luz, resultarán beneficiados 52 vecinos de las calles Oriente 4, 5 y 6.

Algunos vecinos miraban con recelo el trabajo de los obreros eléctricos que, con el simple encendido de una cuchilla, le enviaban energía a personas que nunca han sabido lo que es un ventilador en el caluroso clima vallense.

