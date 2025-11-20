Matías Portales logró subcampeonato

El piloto potosino Matías Portales terminó en la segunda posición de la categoría OK-N Junior durante la gran final de la temporada 2025 del Karting San Luis, tras un desenlace inesperado que obligó al joven a empujar su kart hasta la meta.

La quinta fecha y cierre del serial reunió el pasado fin de semana a competidores de distintas partes del país en el kartódromo San Luis. Portales se destacó desde el inicio de la jornada al mantenerse en los tiempos de punta y conservar un ritmo constante a lo largo de las vueltas, realizando rebases clave durante la carrera final.

En la última vuelta, un contacto con otro piloto provocó que ambos motores se apagaran. Ante la situación, Portales empujó su kart 244 para cruzar la meta y asegurar el subcampeonato. “Llegamos al final con la adrenalina a full y nos hicimos del subcampeonato. No es como hubiéramos querido terminar, pero nos mantenemos motivados y fuertes para este 2026”, declaró el piloto. Portales finalizó la temporada potosina como subcampeón y también consiguió un primer lugar en el campeonato de Karting Guanajuato, resultados que fortalecen sus expectativas para el próximo año. El piloto y su equipo, Primo Motorsport, continuarán trabajando en la optimización del kart y en estrategias de carrera, con el respaldo técnico de su equipo y patrocinadores locales.

Tras su desempeño y crecimiento competitivo, Matías Portales se perfila como un contendiente serio para el título de la temporada 2026 del Karting San Luis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí