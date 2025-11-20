Presas capitalinas rebasan el 80% de capacidad: Conagua

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la mayoría de las principales presas que abastecen a la zona metropolitana de San Luis Potosí se encuentran por encima del 80 por ciento con respecto a su almacenamiento total.

Según el monitoreo otorgado por la Conagua, hasta este martes el embalse de la Presa San José ubicada en la capital potosina se mantiene al 95.7 por ciento de su almacenamiento total, le sigue El Peaje con un almacenamiento del 96.3 por ciento y El Potosino con el 86 por ciento con respecto de su total.

En contraste, la Conagua informó que la presa de Cañada de Lobo mantiene un nivel de 54 por ciento de su almacenamiento, siendo la de menor captación hasta el momento en la zona metropolitana.

Para el caso de los embalses ubicados al interior de la entidad potosina, la dependencia señaló que la presa de Valentín Gama, ubicada en el municipio de Villa de Reyes, se encuentra al 75.9 por ciento de su capacidad.

Mientras que los embalses de La Muñeca, ubicado en la demarcación de Tierra Nueva, se encuentra 100.1 por ciento de su almacenamiento, al igual que La Lajilla de Ciudad Valles, que registró un nivel del 100.5 por ciento de su capacidad.

En el caso de El Realito, la cual se ubica en Guanajuato, pero abastece a la capital potosina, registró un nivel del 93.4 por ciento con respecto a su almacenamiento total.