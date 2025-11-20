Josh Allen y los Bills desafiarán a Texans

HOUSTON.- Josh Allen tuvo uno de los mejores partidos de su carrera la semana pasada, lanzando tres pases de touchdown y corriendo para tres anotaciones más en la victoria de los Bills de Buffalo ante los Buccaneers de Tampa Bay.

Ahora Allen y los Bills (7-3) se preparan para visitar a los Texans de Houston (5-5) el jueves por la noche y el actual MVP de la NFL recordó un juego que decididamente no estuvo entre sus mejores.

La temporada pasada, Allen lanzó sólo 131 yardas y tuvo tres pases incompletos consecutivos en la última posesión de Buffalo ante Houston, los Bills despejaron y los Texans ganaron 23-20 con un gol de campo en el último segundo.

“Me golpearon en ese juego. No jugué bien en absoluto”, dijo Allen. “Viendo esa película, hay muchas cosas buenas, pero es difícil de ver. Jugué bastante mal. Así que sí, espero que podamos salir y jugar un poco mejor y mover el balón un poco mejor”.

No será una tarea fácil contra una defensa que está permitiendo la menor cantidad de yardas (258.1) y puntos (16.3) en la NFL.

“Vamos a tener las manos llenas”, expresó Allen.

El ala defensiva de Houston, Will Anderson Jr., quien forzó y recuperó un balón suelto la semana pasada, sabe que los Texans tendrán que estar en su mejor forma para frenar a Allen.

“Es el MVP, un creador de jugadas”, comentó Anderson. “Tenemos mucho respeto por él... así que para nosotros, creo que se trata de que todos estemos en la misma página, especialmente nosotros al frente. Va a ser un gran desafío para nosotros”.

Los Texans seguirán apoyándose en su defensa esta semana debido a que el quarterback C.J. Stroud se perderá su tercer duelo consecutivo recuperándose de una conmoción cerebral. Davis Mills será titular después de llevar a Houston a victorias sobre Jacksonville y Tennessee con sólidas actuaciones en el último cuarto.