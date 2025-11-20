Italia va a semis de la Copa Davis

BOLONIA.- Flavio Cobolli venció a Filip Misolic 6-1, 6-3 el miércoles para asegurar una victoria 2-0 para Italia, dos veces campeona defensora, sobre Austria y preparar una semifinal de Copa Davis contra Bélgica. Cobolli selló su dominante victoria con un servicio ganador después de 65 minutos para deleitar al público local.

“Todos queremos ganar esta copa y sentí el apoyo del banquillo, fue increíble. Cuando juego para ellos, es algo que no puedo describir”, dijo Cobolli.

La semifinal está programada para el viernes.

Italia ha ganado 12 juegos consecutivos de Copa Davis desde su última derrota —contra Canadá en la fase de grupos de las finales en 2023. Previamente, Matteo Berrettini venció 6-3, 7-6 (4) a Jurij Rodionov.

Berrettini estaba 5-2 abajo en el segundo set antes de remontar con un quiebre en el noveno juego. Salvó tres puntos de set contra su oponente clasificado en el puesto 177 en el juego siguiente y prevaleció en el desempate al convertir su primer punto de partido.

Las series se juegan al mejor de tres partidos, por lo que el doble no se jugó.

Italia, clasificada como la número uno, busca el tercer título consecutivo y el cuarto en total.

El cuatro veces campeón de Grand Slam Jannik Sinner, quien llevó a Italia a los títulos en 2023 y 2024, optó por no participar en la final de la Copa Davis esta temporada.

Austria, clasificada en el puesto número 12, solo ha vencido a Italia una vez en sus seis encuentros anteriores, en los cuartos de final de 1990 en Viena, su mejor resultado en la competencia por equipos.

La Final ocho de la Copa Davis en Bolonia es la sexta edición del evento renovado que decide al campeón en un sitio neutral. Carlos Alcaraz, clasificado como número uno y seis veces campeón de Grand Slam, quien viene de terminar como subcampeón ante Sinner en las Finales ATP en Turín el domingo, se retiró por una lesión en el tendón de la corva.