Surgen ganadores del Torneo de Tenis Dobles Mixtos

El Tradicional Torneo de Tenis Dobles Mixtos del Club Libanés Potosino concluyó tras tres etapas de competencia en las que participaron 106 tenistas, entre socios, socias e invitados de otros clubes privados de la ciudad. La bolsa repartida en las cuatro categorías fue de 45 mil pesos.

En la categoría Primera “A”, las campeonas fueron Daniela Sierra y David Koch, con un premio de 8,400 pesos, mientras que los finalistas Majo Araujo y Carlos Manuel Hernández recibieron 5,600 pesos. En Primera “B”, Ana Paula Pérez y Mauricio Sotelo se llevaron 6,800 pesos y Paulina Ocaña y Pablo Carné, como finalistas, obtuvieron 4,800 pesos. En Segunda Fuerza, los ganadores Ana Daniela Rodríguez y Yetro López recibieron 5,800 pesos y los finalistas Marifer Martínez y Nico Rizzi, 4,400 pesos. En Tercera Fuerza, los campeones Ana Gaby Villalba y José Juan Villalba recibieron 5,200 pesos, y los finalistas Sofía Ortega y Diego López, 4,000 pesos.

La premiación estuvo encabezada por Juan Sarquis, presidente del Consejo de Administración del club, acompañado por Roberto Muñoz Rangel, gerente general, y Miguel Puente, director de tenis, quien también fue reconocido por su labor en la organización de torneos y clases para socios y socias.

Al cierre del torneo se agradeció la participación de todos los competidores y se informó que se realizarán nuevos torneos en los próximos meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante las tres etapas del torneo se registraron resultados ajustados en varias categorías, lo que permitió observar un nivel competitivo entre las y los participantes y la incorporación de nuevos jugadores provenientes de otros clubes de la ciudad.