Max gana el GP de Azerbaiyán

México.- El Gran Premio de Azerbaiyán fue conquistado por Max Verstappen, que firmó una espectacular carrera, liderando el 100% de las vueltas; consiguiendo la vuelta más rápida y la victoria, además de haber logrado la Pole Position en la clasificación.

McLaren vivió un terrorífico fin de semana, donde Oscar Piastri se quedó sin puntos y Lando Norris culminó en séptimo. La escudería inglesa también dejó escapar la posibilidad de sellar el Campeonato de Constructores, el cual lo tienen en la yema de los dedos.

En el podio también apareció Carlos Sainz de Williams, quien no se subía a uno desde que salió de Ferrari. El tercer puesto fue tomado por George Russell de Mercedes.

Sin duda el momento que marcó la carrera fue el choque de Oscar Piastri en el arranque de la misma, situación que le permitió a Norris recortar la distancia en el Campeonato de Pilotos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lando tenía en sus manos la posibilidad de acercar aún más a su compañero de equipo, pero su mal día en Bakú le negó esa oportunidad. Después de la carrera, el piloto inglés se colocó a 25 puntos del australiano, que sigue al mando a pesar de no sumar unidades.

Por su parte, el destacado estado de forma de Max Verstappen lo mantiene en el tercer puesto, a 69 puntos del liderato, una distancia considerable, pero que le permite soñar con una remontada.