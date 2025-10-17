Max Gutiérrez, a finiquitar su pase

La temporada 2025 de NASCAR México entra en su fase decisiva con la semifinal que se correrá este fin de semana, 18 y 19 de octubre, en el Óvalo Aguascalientes México. Este emblemático escenario será testigo de una de las batallas más intensas del campeonato, ya que definirá a los cuatro pilotos que avanzarán a la gran final por el título nacional.

Entre los protagonistas que buscan asegurar su lugar en la última instancia se encuentra Max Gutiérrez, piloto del auto #23 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, quien llega a esta cita ocupando la tercera posición en el clasificatorio del Play Off. Consciente de la importancia del compromiso, Gutiérrez se muestra decidido a encontrar el ritmo ideal que le permita mantenerse en la contienda por su primer campeonato de NASCAR México.

Durante la actual campaña, Max Gutiérrez ha cosechado dos victorias, además de múltiples actuaciones destacadas que lo consolidan como uno de los grandes favoritos. En las primeras rondas del play off logró mantenerse entre los mejores, incluso subiéndose al podio en una ocasión decisiva que le permitió salvar el corte de la primera fase y llegar con fuerza a esta semifinal.

El Óvalo Aguascalientes México ha sido históricamente una pista de contrastes para Canel´s Racing/Team GP. A lo largo de los años, la escudería ha celebrado importantes podios en este trazado, pero también ha sufrido reveses que buscan revertir en esta edición. Para Gutiérrez y su equipo, las prácticas del sábado serán fundamentales para encontrar el balance perfecto que les permita competir al máximo durante las 170 vueltas del domingo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El propio Max Gutiérrez destacó la motivación con la que llega a esta competencia decisiva: “En Aguascalientes la idea será desquitarnos de lo perdido en la pasada carrera en San Luis, ya que teníamos un coche muy competitivo desde el inicio. Conseguimos la pole y teníamos auto para ganar. Llegamos con la frente en alto, estamos terceros del campeonato y debemos lograr una victoria o un gran resultado para no quedar fuera y seguir peleando por el título. Agradezco a todo mi equipo por el trabajo realizado durante toda la temporada y a Canel’s por sus 100 años, siempre agradecido con ellos por la oportunidad que me han dado. Vamos hacia adelante”.

La actividad en pista para el auto #23 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis comenzará el sábado 18 de octubre, con dos entrenamientos de 60 minutos (a las 10:00 y 13:10 horas), seguidos por la ronda clasificatoria a las 14:30, de la cual saldrán los diez mejores que disputarán la decimotercera pole position de la temporada.

El domingo 19 de octubre, la carrera semifinal se pondrá en marcha a las 13:40 horas, con 170 vueltas programadas y un límite de 100 minutos, teniendo un Stage intermedio en la vuelta 80.

Con la mira puesta en la gran final, Max Gutiérrez y el equipo Canel’s Racing/Team GP están listos para protagonizar un fin de semana lleno de emoción y velocidad en el Óvalo Aguascalientes México, donde cada vuelta será decisiva en el camino hacia la corona 2025 de NASCAR México.