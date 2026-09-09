Max Verstappen: autos F1 2026 insensibles a indicaciones del piloto

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LONDRES (AP) — Max Verstappen ha citado la capacidad de su compañero de equipo Liam Lawson para adaptarse, después de incorporarse a mitad de temporada en Red Bull, como una señal de que los actuales autos de Fórmula 1 son "insensibles a las indicaciones del piloto".

Max Verstappen critica insensibilidad de autos F1 2026

El cuatro veces campeón de F1 dijo a la BBC en una entrevista publicada el miércoles que los autos de 2026, con un papel crucial para la potencia híbrida eléctrica, pueden tener resultados "antinaturales", como exigir que los pilotos frenen antes en las curvas para lograr la mejor velocidad de salida.

Verstappen sugirió que es una de las razones por las que Lawson se ha adaptado rápidamente tras reemplazar al lesionado Isack Hadjar en las dos últimas carreras. Permanecerá allí para el Gran Premio de España de esta semana.

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Adaptación rápida de Liam Lawson en Red Bull

Yuki Tsunoda ha ocupado el antiguo asiento de Lawson en Racing Bulls, y tanto Lawson como Tsunoda han sumado puntos en sus nuevos autos.

"Sin faltar al respeto. Y espero que nadie se quede con esto. Pero miren a Yuki. Se sube al auto. Nunca había conducido el auto antes. De inmediato es competitivo", manifestó Verstappen.

"Liam pasa de Racing Bulls a Red Bull —de inmediato es competitivo. Es porque estos autos son insensibles a las indicaciones del piloto. Claro, sí, todavía tienes que hacer una buena vuelta. Y todavía tienes que comprometerte. Los pilotos más rápidos siempre terminarán arriba. Pero está realmente, realmente limitado".

Verstappen ha sido un crítico abierto de los autos de 2026 durante todo el año.

En un momento, incluso dijo que estaba considerando dejar la F1 por completo, pero finalmente aceptó una extensión de contrato para mantenerse en Red Bull hasta 2030.

Comentó a la BBC que "en realidad nunca pasó mucho tiempo hablando o haciendo cosas diferentes o intentando ir a otro lado", pese a las especulaciones que lo habían vinculado con un cambio de equipo.

El acuerdo de Verstappen con Red Bull le permite perseguir sus intereses fuera de la F1 después de su primera carrera de resistencia de 24 horas con autos deportivos a principios de este año.

Dijo a la BBC que había hablado con el dos veces campeón de F1 Fernando Alonso sobre la posibilidad de formar equipo para afrontar las 24 Horas de Le Mans y que le gustaría competir en la categoría Hypercar, el nivel más alto de las carreras de autos deportivos.