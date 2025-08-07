logo pulso
Mayo y Jackson lideran el triunfo de Orioles

Por AP

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Mayo y Jackson lideran el triunfo de Orioles

FILADELFIA.- Coby Mayo conectó un jonrón de tres carreras, Jeremiah Jackson bateó un doble impulsor para su primer hit de extra base y su primera carrera impulsada en las mayores, y los Orioles de Baltimore vencieron el miércoles 5-1 a los Filis de Filadelfia.

Después de que los Filis anotaran 18 carreras al ganar los dos primeros juegos de la serie, el zurdo de Baltimore Trevor Rogers (5-2) puso fin a eso, permitiendo una carrera con ocho hits y seis ponches en seis entradas.

Dietrich Enns lanzó dos entradas sin permitir carreras y el relevista zurdo Keegan Akin cerró el juego en la novena para Baltimore.

Los Orioles atacaron al abridor de los Filis, Ranger Suárez (8-5), en la cuarta entrada, con sencillos de Gunnar Henderson y Adley Rutschman.

Suárez (8-5) permitió un sencillo impulsor de Jackson Holliday antes de ser retirado en la séptima.

Por los Orioles, el dominicano Vidal Bruján de 1-1.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 4-1. El venezolano Rafael Marchán de 3-1.

