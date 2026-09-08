Mbappé abre el marcador para Real Madrid en Champions League

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Kylian Mbappé y Erling Haaland no demoraron en estrenar sus cuentas goleadoras en la Liga de Campeones para que tanto el Real Madrid como el Manchester City iniciaran con el pie derecho sus campañas en el torneo.

Mbappé adelantó al Madrid en los primeros compases del encuentro que terminó con un triunfo 2-1 ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.

"Prefiero decir que ha sido un partido loco", dijo José Mourinho, el técnico portugués que ha vuelto a la capital de España para una segunda etapa con el club más laureado en la historia de la competición con sus 15 títulos. "Podía haber terminado 7-6 sin ningún problema. Teníamos un centro del campo debilitado".

Haaland, por su parte, estampó los dos goles con los que el City, campeón de la edición de 2023, derrotó a domicilio 2-0 al FC Porto.

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El Madrid y el City asoman entre los principales aspirantes a arrebatar el título al Paris Saint-Germain, el conjunto que va por su tercera consagración consecutiva.

La anotación de Mbappé, a los 14 minutos, fue su su tanto número 71 en la máxima competición europea de clubes. Haaland elevó su cifra a 59 goles en el mismo número de duelos disputados en la Liga de Campeones.

El Madrid emprendió otra campaña europea con Mourinho, quien busca conquistar el trofeo por tercera vez y primera con el club. Ha vuelto tras dirigirles entre 2010 y 2013.

Los últimos minutos fueron de angustia para un Madrid que presentó un menguado mediocampo debido a las bajas de Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.

El Madrid supo aprovechar un par de errores del Inter para anotar sus goles.

En el primero, Curtis Jones y Yann Bisseck se durmieron en la salida del balón, Mbappé robó y, tras combinarse con Brahim Díaz, definió con un disparo rasante. El segundo fue esencialmente un obsequio de Josep Martínez: el arquero español del Inter quiso quitarse la presión de Federico Valverde con un lujo pero el mediocampista uruguayo no perdonó para poner el 2-0.

El Inter no bajó los brazos e hizo trabajar más de la cuenta al portero merengue Thibaut Courtois y finalmente logró descontar mediante Carlos Augusto a los 77, metiéndole emoción a la recta final del encuentro.

Impacto en la comunidad

Haaland, imparable

Con cinco goles en sus últimos tres partidos, Haaland está encendido. Y pudo haber sido aún más de no ser por las atajadas heroicas del arquero del Porto, Diogo Costa, en la primera mitad.

Haaland finalmente abrió el marcador en el Estadio do Dragao con un cabezazo a los dos minutos del segundo tiempo. Empujó con el interior del pie el segundo del City en el tiempo añadido para asegurar la victoria y garantizar que continuara el inicio perfecto del nuevo entrenador Enzo Maresca.

"Tenemos que aprender. Enzo nos exige mucho y nosotros tenemos que exigirnos mucho entre nosotros", aceptó Haaland en declaraciones a Amazon Prime. "Tenemos que ganar partidos porque en el Man City hay que ganar títulos. Eso es lo que tenemos que hacer en este club".

Detalles confirmados

Victorias del Dortmund y Betis

Borussia Dortmund venció 3-2 al Villarreal, mientras que el Real Betis ganó por el mismo marcador en su visita a Lille.

Aston Villa también ganó 3-2 al Club Brujas y el AEK Atenas selló una victoria 1-0 sobre el debutante LASK.

El PSG inicia su campaña este miércoles contra el Slovan Bratislava.

Villa arranca con una victoria

El triunfo en Bélgica puso fin al mal inicio del Villa en la Liga Premier, sin victorias y sin goles

John McGinn marcó el primer gol de la campaña de la Champions con un disparo raso desde un ángulo a los 11 minutos. Hugo Vetlesen empató transitoriamente para el Brujas, pero el argentino Emiliano Buendía y Nicolas Jackson pusieron al Villa 3-1 antes del descanso.

Nicolo Tresoldi anotó para el equipo local con un penal a los 61, pero el Villa resistió para llevarse la victoria.

Además, el AEK Atenas venció 1-0 al LASK gracias a un tiro libre de Razvan Marin en la primera mitad.