Aryna Sabalenka avanza a semifinales del US Open tras dura batalla

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NUEVA YORK (AP) — Aryna Sabalenka temió que todo se le escapaba. Su reinado como campeona del Abierto de Estados Unidos y su prolongada permanencia en el puesto número 1 del ranking del tenis femenino estaban a punto de desaparecer.

Aryna Sabalenka mantiene vivas sus esperanzas en el US Open

Pero Sabalenka demostró que no va a ceder nada de eso sin dar pelea.

Sabalenka mantuvo vivas sus esperanzas de conquistar un tercer título consecutivo del Abierto de Estados Unidos al superar el martes por un estrecho margen a Linda Noskova, imponiéndose 7-6 (1), 3-6, 7-6 (10-7), en un emocionante duelo de cuartos de final entre campeonas de torneos grandes.

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"Vaya batalla", dijo la bielorrusa. "Qué jugadora tan increíble es y ahora mismo me he quedado sin palabras porque me llevé al límite en este partido, especialmente en el tercer set".

"Sinceramente pensé que ya estaba fuera, que el partido estaba liquidado y probablemente eso fue lo que me permitió a, no sé, sentirme más suelta y simplemente ir a por mis golpes", añadió.

Sabalenka cerró el partido con un as con el segundo saque para frenar a la campeona de Wimbledon y avanzar a las semifinales en Flushing Meadows por sexto año consecutivo.

Necesitada de ganar para mantener cualquier esperanza de conservar el puesto número 1 del ranking, Sabalenka se enfrentará el jueves en semifinales a la ganadora del duelo entre las estadounidenses Jessica Pegula (3) y Emma Navarro (26).

Detalles del torneo masculino y desempeño de Noskova

El campeón defensor Carlos Alcaraz enfrentaba a Ben Shelton (8) en los cuartos de final del masculino la noche del martes. Frances Tiafoe (11) se medía con el también estadounidense Alex Michelsen en el otro cruce de cuartos.

Noskova, la sexta preclasificada del torneo, ganó su primer major en el All England Club y estuvo cerca de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams en 2016 en enlazar un título sobre césped con la llegada a las semifinales en las canchas duras de Nueva York.

Sabalenka estuvo en peligro de su eliminación más temprana en el US Open desde que cayó en la segunda ronda en 2020 cuando Noskova consiguió un quiebre en el tercer set rumbo a una ventaja de 4-2. La bielorrusa mantuvo su servicio y luego disputó uno de sus mejores juegos del partido, quebrando en blanco para igualar 4-4.

"Sentí que en algún momento del tercer set ella estaba sacando definitivamente mejor que yo y metiéndome muchísima presión", dijo Sabalenka. "Pero me alegra haber apartado ese pensamiento y haber podido concentrarme punto por punto y, literalmente, solo intentar construir algo más grande en ese momento.

"No tuve suerte, pero estoy contenta con la manera en que le rompí el saque con 3-4. Creo que jugué con un nivel de intensidad realmente alto, y eso me dio muchísima confianza de que todavía podía ganar este partido", agregó.

Y lo hizo, evitando su primera derrota en el US Open desde que Coco Gauff la venció en la final de 2023.

Noskova terminó con 46 golpes ganadores frente a los 42 de Sabalenka, y conectó 18 aces por 12 de Sabalenka. Ambas jugadoras pudieron cerrar puntos con rapidez, y Sabalenka también exhibió una velocidad impresionante para llegar a dejadas en la red.

Sabalenka desembarcó al US Open muy lejos de su nivel habitual en canchas duras, al perder en cuarta ronda tanto en Toronto como en Cincinnati después de caer en esa instancia en Wimbledon. Pero se había recuperado en Nueva York, sin ceder un set en su camino a los cuartos de final.

En un momento pareció tener dificultades para mantenerse bajo control, cambiando de raqueta durante el tercer set mientras intentaba recuperar el toque. Quedó abajo 2-0 en el desempate del partido, pero se puso por delante de manera definitiva cuando Noskova cometió una doble falta para el 4-3, y Sabalenka ganó los dos puntos siguientes para tomar un margen crucial.

"Ir arriba con un quiebre en el tercer set no es nada fácil. Y también tener una pequeña ventaja al inicio del desempate del tercero, además, es frustrante, obviamente", dijo Noskova. "Pero al mismo tiempo, Aryna jugó el mejor tenis que pudo en esos momentos, lo que realmente no me lo puso fácil".

Sabalenka perderá el número 1 del ranking, que ha mantenido durante 99 semanas consecutivas, si la número 2 Elena Rybakina vence a Zheng Qinwen el miércoles por el pase a las semifinales. Si Rybakina pierde, Sabalenka puede conservarlo si gana el título.

Noskova cerró su mejor actuación en el US Open. Antes de vencer a su compatriota checa Karolina Muchova para ganar el título de Wimbledon, solo había alcanzado unos cuartos de final en un torneo grande, en el Abierto de Australia de 2024.