Putin asegura a Trump que Rusia no planea agresión en Europa

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin le aseguró el martes al presidente estadounidense Donald Trump en una llamada telefónica que Moscú no alberga intenciones agresivas hacia Europa, dijo un alto funcionario del Kremlin, después de que autoridades europeas culparan a Moscú de campañas de sabotaje en su territorio.

Putin niega planes agresivos hacia Europa en llamada con Trump

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que los enviados de Estados Unidos que visitaron Kiev presentaron algunas “ideas muy buenas y valiosas” para poner fin a la guerra de 4 años y medio con Rusia, y agregó que espera reunirse con Trump en un plazo de dos semanas.

Pero Rusia sigue decidida a cumplir sus objetivos militares y cree que está cerca de ganar, dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Sin embargo, observadores ucranianos y occidentales creen que Moscú no ha podido lograr ningún progreso importante en la línea del frente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La guerra aún podría prolongarse durante años mientras Rusia reconstituye sus fuerzas y su industria de defensa, dijo el subsecretario de Defensa de Estados Unidos Elbridge Colby.

“Debemos estar preparados para un conflicto prolongado y para que las necesidades de Ucrania persistan en los meses y años venideros”, dijo Colby en una reunión en línea de países que ayudan a Ucrania.

Los enviados de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, visitaron Moscú y Kiev para sostener conversaciones separadas con Putin y Zelenskyy durante el fin de semana. Al parecer, las reuniones no produjeron ningún avance sustancial para poner fin a los combates, y ambos países reanudaron su mortífera guerra aérea después de una tregua de fin de semana en sus capitales por la visita de los enviados estadounidenses.

En los ataques murieron siete personas y 28 resultaron heridas en Kiev y la región circundante, dijeron las autoridades; funcionarios de Rusia informaron de tres personas muertas y 13 heridas en áreas que controla.

Ataques a Kiev y región dejan víctimas y daños materiales

El Kremlin dice que la llamada entre Putin y Trump fue “constructiva”

Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores de Putin, dijo que la conversación de una hora entre Putin y Trump fue “constructiva y bastante franca”. Moscú tiene una visión positiva de los resultados de la visita de fin de semana de Witkoff y Kushner, agregó.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha hecho ningún comentario sobre la llamada.

Ushakov dijo a los periodistas que “en vista de las especulaciones sobre las supuestas intenciones hostiles de Rusia hacia los países europeos, se subrayó que no tenemos ningún plan agresivo respecto a Europa”.

Esa afirmación contradice las versiones de las autoridades europeas sobre incidentes recientes, como la que hizo el gobierno alemán la semana pasada cuando culpó a Rusia de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle en agosto usando un dron cargado con explosivos.

Ushakov dijo que Putin le contó a Trump sobre la situación de combate en Ucrania y los planes de Rusia para lograr avances en el campo de batalla y alcanzar sus objetivos militares en lo que Moscú califica como una “operación militar especial”, y no una guerra.

Zelenskyy pretende reunirse con Trump este mes

Zelenskyy dijo que cuenta con reunirse con Trump alrededor del 20 de septiembre, aproximadamente al mismo tiempo que se celebra la Asamblea General de la ONU en Nueva York. No se espera que Putin asista.

Indicó que presionará a Trump para que proporcione más sistemas de defensa aérea Patriot que Kiev necesita para contrarrestar los misiles balísticos de Rusia.

Ucrania necesita 300 misiles Patriot de las existencias de sus socios, 500 interceptores aire-aire y 2.000 millones de dólares para más drones, dijo el secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, en la reunión de países que brindan ayuda.

También el martes, la Comisión Europea aprobó un préstamo de 3.200 millones de euros (3.700 millones de dólares) para que Kiev adquiera componentes para sistemas de defensa aérea Patriot, dijo el Ministerio de Defensa de Ucrania en su canal de Telegram.

Zelenskyy agradeció a los funcionarios estadounidenses sus esfuerzos por desbloquear las negociaciones con Rusia, que han estado estancadas desde principios de este año con poco progreso.

“En cuanto al paquete de paz del que habló Kushner y las nuevas ideas, les diré francamente, que, en efecto, hubo un par de ideas muy buenas y valiosas”, dijo Zelenskyy en mensajes de audio respondiendo a preguntas de periodistas.

Las propuestas permanecerán en reserva por ahora, dijo, pero expresó la esperanza de que conversaciones en las que participen delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos puedan tener lugar en el otoño.

Ucrania está “lista para lograr un consenso” sobre las cuestiones de las exportaciones de grano y la energía, dijo. Moscú y Kiev han atacado mutuamente sus barcos de grano en el mar Negro, lo que ha generado preocupaciones de que dos de los principales proveedores del mundo no puedan llevar su producción al mercado.

Ucrania también ha golpeado instalaciones petroleras rusas mientras que Rusia ha castigado la red eléctrica de Ucrania antes del invierno.

Rusia confía en la victoria, dice el portavoz del Kremlin

Peskov dijo que, en su opinión, “la victoria está muy cerca” en el campo de batalla.

“Estamos muy confiados en nuestro potencial militar”, dijo a los periodistas, mientras insistía en que Rusia quiere encontrar una solución pacífica y acoge con beneplácito los esfuerzos diplomáticos de Trump.

Putin ha tratado de presentar a Rusia como un país que negocia desde una posición de fuerza. Pero funcionarios europeos y analistas occidentales dicen que su ejército, aunque es más grande, es incapaz de lograr un avance significativo en la línea del frente de 1.250 kilómetros (800 millas), donde presiona para capturar la región de Donetsk en el este de Ucrania, parte de su corazón industrial.

“Las fuerzas rusas no tomarán Donetsk... hasta 2032 a su ritmo actual de avance, si es que pueden tomarla”, dijo el domingo el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington. “El ritmo de avance ruso se ha desacelerado significativamente en todo el escenario desde 2025, cuando el ritmo de avance de Rusia ya había comenzado a desacelerarse”.

Con las tropas empantanadas en el campo de batalla, ambos países han intensificado su campaña aérea de drones y misiles.

El principal diplomático de Ucrania dice que el “horrendo” ataque perjudica los esfuerzos de paz

Los principales objetivos del ataque nocturno fueron Kiev y la región sureña de Odesa, dijo el ministro del Interior de Ucrania, Ivan Vyhivskyi.

Se escucharon explosiones en Kiev durante casi cinco horas, según Vyhivskyi. Más de 50 sitios resultaron dañados durante el ataque, incluidos edificios residenciales, dormitorios, escuelas, tiendas y gasolinerías, afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, lo calificó de “un ataque horrendo” y acusó a Putin de socavar los esfuerzos de paz de Estados Unidos.

Rusia dice que golpeó objetivos relacionados con lo militar

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas lanzaron durante la noche un ataque masivo contra instalaciones de la industria militar ucraniana.

Proporcionó una lista detallada de sus objetivos. Entre ellos había lugares donde se almacenaban drones y misiles de crucero ucranianos, así como centros de transporte, logística y distribución de carga militar en Kiev y la región de Kiev, dijo el ministerio.

Se reporta una incursión de dron en Rumania

El Ministerio de Defensa Nacional de Rumania dijo que un dron entró en su territorio y luego se estrelló en la vecina Moldavia al este de la frontera compartida por ambos países después de unos 30 minutos. Dos aviones de guerra F-18 españoles siguieron su trayectoria, dijo el ministerio.

La policía moldava dijo que un dron se estrelló en un campo de girasoles fuera de una aldea en el distrito de Riscani, causando incendios, pero nadie resultó herido.

Ucrania limita con Rumania y Moldavia, y ambos países han reportado docenas de incidentes con drones desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022.