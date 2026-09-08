Gran Premio España regresa a Madrid con quejas de vecinos

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MADRID (AP) — Los autos de Fórmula 1 ni siquiera han llegado a la pista y ya hay mucho ruido en torno al regreso del Gran Premio de España a Madrid.

Impacto en la comunidad

Algunos residentes no han estado contentos con la forma en que la carrera de este fin de semana —de vuelta después de 45 años en un trazado híbrido— los ha estado afectando.

Hay mucho apoyo y entusiasmo por el evento, incluso entre los vecinos, pero algunos se quejan del ruido que generan los autos, de los cortes de calles en sus barrios y de los efectos ambientales de la carrera, que tiene contrato para celebrarse en la capital española durante los próximos 10 años.

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Los residentes han presentado varias quejas oficiales, con el argumento de que la carrera afectará a escuelas, residencias de ancianos, edificios religiosos y zonas ambientales. Los tribunales españoles han rechazado al menos dos solicitudes de medidas cautelares contra el proyecto del GP de España, y las autoridades locales han intentado defender el evento.

Acciones de la autoridad

Grupo intenta evitar que se celebre la carrera

Un grupo de residentes lanzó una plataforma llamada "Stop Formula 1 Madrid" para ayudar a reunir a quienes se oponen a la carrera, con el objetivo de "detener este proyecto que solo creará problemas de ruido y movilidad para miles de hogares y trabajadores".

En su sitio web aparece un reloj de cuenta regresiva con el tiempo que falta para "una agresión a la salud de nuestros vecinos". El sitio incluye una petición que puede firmarse digitalmente "para detener este proyecto perjudicial". El año pasado, el grupo protestó en una plaza de Madrid donde las autoridades presentaron oficialmente el GP de España.

El grupo sostuvo: "Los propios estudios preliminares concluyen que el circuito generará niveles de ruido muy por encima de los límites legales, y también será una fuente significativa de contaminación del aire".

Autoridades locales elogian los beneficios de la carrera

Las autoridades locales han reconocido las molestias causadas por la carrera, pero han presumido de los beneficios que el evento aportará a la región y al país.

Destacan el aumento del turismo, junto con beneficios indirectos para la economía, como la creación de nuevos empleos y el impulso a las ventas de los comercios locales.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que entendía a queja de los vecinos, pero que estaban tomando todas las medidas para minimizar los inconvenientes.

El ayuntamiento indicó que se espera que 345.000 personas asistan al evento a lo largo del fin de semana, y que, según se informó, las entradas están casi agotadas. Las autoridades señalaron que se prevé que el GP de España genere unos 8.000 empleos y tenga un impacto económico estimado de 450 millones de euros anuales (522 millones de dólares).

Denuncias de niveles de ruido ilegales

Según se informó, los organizadores estaban instalando dispositivos de medición de ruido en viviendas y negocios cercanos a la pista, y en algunos puntos alrededor del circuito se colocaron pantallas para reducir el ruido.

"Stop Formula 1 Madrid" indicó que los autos de F1 podrían producir niveles de ruido superiores a 100 decibelios, lo que, según el grupo, estaría por encima de los límites legales para eventos en la ciudad.

Los residentes tuvieron una primera muestra del ruido cuando autos de Fórmula 3 realizaron sesiones de prueba en la pista de Madrid el mes pasado.

Madrid, familiarizada con quejas por ruido

No es la primera vez que las quejas por ruido afectan eventos en Madrid.

El Real Madrid tuvo que cancelar conciertos en su estadio Santiago Bernabéu después de que residentes que viven cerca del recinto, ubicado en una zona céntrica, se quejaran del fuerte ruido. Desde 2024, el club no ha estado organizando grandes conciertos.

Los vecinos también se quejaron del nivel de ruido del espectáculo del medio tiempo durante el primer partido de temporada regular de la NFL que se disputó en el Bernabéu el año pasado, y volvieron a expresar preocupaciones por el partido de este año, que se jugará en noviembre.

La región de Madrid fue sede por última vez del GP de España en 1981, en el circuito del Jarama, en las afueras de la capital. El trazado de Jerez de la Frontera, en el sur de España, albergó carreras de 1986 a 1990, y en 1994 y 1997.

Pablo Gomez, un residente que vive cerca de la pista, expresó: "Sabemos que no será ideal, con el ruido y el tráfico y otras cosas. Pero también tenemos que entender que es solo por tres días. No creo que sea demasiado para nosotros adaptarnos y ajustar un poco nuestras vidas durante este fin de semana".