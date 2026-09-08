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Rector de la UASLP lamenta muerte de estudiante; FGE investiga

Alejandro Zermeño emitió un mensaje en video desde Tamazunchale y confirmó que la institución notificó a las autoridades

Por Pulso Online

Septiembre 08, 2026 12:55 p.m.
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Rector de la UASLP lamenta muerte de estudiante; FGE investiga
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      Desde Tamazunchale, donde realizaba una gira de trabajo, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, expresó sus primeras declaraciones sobre el fallecimiento de un estudiante ocurrido este martes en instalaciones universitarias.

      "Externamos nuestra solidaridad con la familia de nuestro compañero universitario, con sus amigos, con sus compañeros de generación y con toda la comunidad universitaria, porque es un hecho que enluta a la institución", manifestó.

      El rector explicó que, desde el momento en que el área de seguridad universitaria tuvo conocimiento de lo sucedido, dio aviso a la Abogacía General de la UASLP, instancia encargada de notificar a la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Agregó que personal de la Fiscalía acudió a las instalaciones para efectuar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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      Zermeño Guerra señaló que la Universidad permanecerá a la espera de que la autoridad ministerial concluya la investigación y comunique oficialmente sus resultados.

      El estudiante fue localizado sin vida la mañana de este martes en el edificio T de la Facultad de Ingeniería, ubicado en la Zona Universitaria Poniente. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente la causa del fallecimiento.

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