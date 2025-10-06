logo pulso
McLaren repite el Campeonato

Tanto Norris como Piastri se consolidan como una dupla de élite

Por El Universal

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
McLaren repite el Campeonato

México.- La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya tiene dueño. Guiados por Oscar Piastri y Lando Norris, McLaren se encargó de conquistar su décimo Campeonato de Constructores en su historia, luego de su actuación en el Gran Premio de Singapur.

A pesar de la victoria de George Russell en el circuito de Marina Bay, el Team Papaya consiguió lo que ya se veía venir tras su amplio dominio a lo largo de la reciente campaña. Este título lo podrían haber sellado desde la carrera pasada en Azerbaiyán, pero en aquel Gran Premio, Piastri quedó fuera y Lando Norris solamente alcanzó la séptima posición, por lo que la suma de puntos no fue suficiente para el campeonato.

Hasta este punto, la escudería inglesa suma un total de 12 victorias en las 18 carreras que se han corrido (contando la de Singapur). En el circuito de aquel país, Norris se subió al podio al terminar tercero, mientras que el australiano fue cuarto.

La cosecha de puntos de McLaren en esta fecha fue de 27, cantidad que los llevó a 650 unidades y de esta forma asegurar su Campeonato de Constructores número 10. De esta forma, el equipo de Woking hiló su segundo título, algo que no ocurría desde los 80, principios de los 90.

LAS ESCUDERÍAS MÁS GANADORAS DE F1

Ferrari 16 (1961, 1964, 1975,1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008)

McLaren 10 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025)

Williams 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997)

Mercedes 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021)

Lotus 7 (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 y 1978)

Red Bull 6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023)

