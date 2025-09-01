Medias Blancas ‘enfrían’ a Yankees

CHICAGO.- El venezolano Lenyn Sosa conectó un jonrón en solitario para desempatar el juego en la octava entrada, y los Medias Blancas de Chicago detuvieron a los Yankees de Nueva York con la victoria el domingo 3-2.

Sosa envió un sinker de 1-2 de Tim Hill por encima de la pared en el jardín central para su 18vo cuadrangular, extendiendo su récord personal. Hill (4-4) retiró a los dos primeros bateadores que enfrentó antes de que Sosa se fuera profundo.

Cam Booser (2-4) consiguió un out para llevarse la victoria. Después de que Booser otorgó un boleto al inicio de la novena a Trent Grisham, Mike Vasil retiró a Paul Goldschmidt, Aaron Judge y Cody Bellinger para su tercer salvamento.

Nueva York había ganado siete seguidos, su mejor racha de la temporada. También tenía una racha de nueve victorias consecutivas como visitante.

Los Yankees cayeron tres juegos por detrás de Toronto, líder del Este de la Liga Americana, que se impuso 8-4 a Milwaukee.

Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 4-1. El panameño José Caballero de 2-0.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 4-2 con una anotada y una empujada. El cubano Edgar Quero de 2-0.