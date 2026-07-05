Medias Blancas ganan a Cleveland

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CLEVELAND.- Colson Montgomery conectó un jonrón para tomar la ventaja en la octava entrada ante Tim Herrin para la segunda de sus dos carreras impulsadas, lo que ayudó a los Medias Blancas de Chicago a vencer 3-1 a los Guardianes de Cleveland el sábado por la noche.

Chicago recuperó el primer lugar en la división Central de la Liga Americana por puntos porcentuales sobre los Guardianes, que ganaron los dos primeros juegos de la serie con imparables decisivos.

Montgomery, quien lidera a todos los campocortos con 22 jonrones, abrió la octava con un batazo de 402 pies al jardín central ante Herrin (1-4). Ocurrió en el primer aniversario de su debut en las Grandes Ligas y le dio a los Medias Blancas una ventaja de 2-1.

El estelar cubano Miguel Vargas añadió un elevado de sacrificio contra Matt Festa en la novena, con el que Tristan Peters anotó una carrera de seguridad.

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Brandon Eisert (2-1) se llevó la victoria con dos entradas de relevo sin permitir carreras, mientras que Grant Taylor trabajó la novena para su tercer salvamento en seis oportunidades. Taylor permitió el cuadrangular de dos carreras del venezolano Brayan Rocchio que terminó el juego el viernes.

Los Medias Blancas se pusieron arriba 1-0 en la primera con el doble de Montgomery ante Parker Messick, con el que anotó Vargas. Fue la única carrera permitida en cinco entradas por Messick, un novato que fue elegido para el Juego de Estrellas.

El segunda base australiano Travis Bazzana y el cerrador Cade Smith también fueron nombrados All-Stars por los Guardianes, mientras que el primera base Vargas fue el único seleccionado de Chicago.