logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Medvedev pierde la calma y el partido

Por EFE

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
A
Medvedev pierde la calma y el partido
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Chicago.- El ruso Daniil Medvedev, número siete del mundo, cayó este martes ante el estadounidense Brandon Nakashima por 6-7(3), 7-6(4) y 6-1 y se despidió en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati en un partido en el que perdió la calma y fue amonestado por romper una pantalla LED de una patada.

      Medvedev remontó un 2-5 adverso en el primer set y se lo llevó 7-4 en el desempate ante un Nakashima que desaprovechó cuatro oportunidades para llevarse el parcial, tres al resto y una con el saque.

      El estadounidense, que disputó la final del Masters 1000 de Montreal el pasado jueves, luchó en la segunda manga y consiguió forzar el tercer set en un tenso desempate que terminó 7-4.

      Medvedev perdió la calma con 4-2 a favor de Nakashima y enseguida, de una patada, rompió una de las pantallas LED situadas al fondo de la pista, algo que provocó una infracción en el código de conducta.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Anteriormente, había golpeado esas mismas pantallas con su raqueta.

      El ruso no consiguió recuperar la concentración y entregó dos veces el servicio en el tercer set ante un Nakashima que blindó un valioso pase de ronda.

      El rival del estadounidense en octavos será el portugués Nuno Borges, que dio la sorpresa ante el ruso Andrey Rublev (6-3 y 6-4).

      En el circuito femenino, Coco Gauff, número cuatro del mundo, triunfó por 6-1 y 7-6(3) ante su compatriota Ann Li y se citó con una entre la checa Marie Bouzkova y la estadounidense Iva Jovic.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Emilio Azcárraga apoya regreso del ascenso y descenso en México
        Emilio Azcárraga apoya regreso del ascenso y descenso en México

        Emilio Azcárraga apoya regreso del ascenso y descenso en México

        SLP

        El Universal

        El empresario señala que la viabilidad económica es clave para implementar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

        FMF rinde homenaje a árbitros mexicanos del Mundial 2026
        FMF rinde homenaje a árbitros mexicanos del Mundial 2026

        FMF rinde homenaje a árbitros mexicanos del Mundial 2026

        SLP

        El Universal

        El comisionado Mikel Arriola destacó la confianza y calidad del arbitraje mexicano en la Copa del Mundo.

        Erik Lira espera la oferta del Mónaco
        Erik Lira espera la oferta del Mónaco

        Erik Lira espera la oferta del Mónaco

        SLP

        El Universal

        El mediocampista mexicano está cerca de concretar su transferencia

        Cruz Azul va contra podcast por ataques a jugadoras
        Cruz Azul va contra podcast por ataques a jugadoras

        Cruz Azul va contra podcast por ataques a jugadoras

        SLP

        El Universal

        El club analiza acciones legales por los comentarios