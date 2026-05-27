Medvedev pierde temprano otra vez

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Las condiciones inusualmente calurosas hicieron que las canchas fueran más rápidas de lo habitual.

Daniil Medvedev por lo general prospera en esas condiciones, pero tuvo dificultades y perdió en cinco sets ante el australiano Adam Walton, número 97 del ranking.

Walton, quien recibió una invitación de los organizadores del torneo, venció a Medvedev por 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Fue la segunda eliminación consecutiva de Medvedev en primera ronda aquí y la tercera en cuatro años.

"Sé por qué en realidad no juego mi mejor tenis en Roland Garros, pero si lo digo, son (poner) excusas", dijo. "Así que me lo guardo".

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En la sesión nocturna, el número uno Jannik Sinner arrolló por 6-1, 6-3, 6-4 al francés Clement Tabur (171) y quien llegó con una invitación, para extender su racha de victorias a 30 partidos mientras persigue el único gran título que le falta en su carrera tenística.

Stefanos Tsitsipas, subcampeón en 2021 ante Novak Djokovic, vencía 6-2, 3-0 a Alexandre Muller cuando su rival francés se retiró. Muller se lesionó el gemelo derecho, tres meses después de haberse lesionado el gemelo izquierdo.

El noveno preclasificado Alexander Bublik fue derrotado 7-5, 6-7 (6), 6-4, 7-5 por Jan-Lennard Struff.

Alexander Blockx se retiró del torneo por un esguince en el tobillo derecho, lo que convirtió a Alex de Minaur —su programado rival de segunda ronda— en el primer jugador en avanzar a la tercera ronda.