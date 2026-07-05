Mellizos pegan 6 en victoria sobre los Yankees
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NUEVA YORK.- Josh Bell conectó jonrones en turnos consecutivos al bate y los Mellizos de Minnesota pegaron seis cuadrangulares en un juego por primera vez en casi tres años para despegarse y vencer el sábado por 11-4 a los alicaídos Yankees de Nueva York.
Kody Clemens, Luke Keaschall y Alex Jackson conectaron jonrones en las dos primeras entradas ante el abridor de Nueva York Brendan Beck (0-1), mientras los Mellizos se dispararon a una ventaja de 6-0. Trevor Larnach también conectó un jonrón.
Bell conectó un jonrón al jardín izquierdo ante Ryan Yarbrough en la séptima entrada para poner el juego 7-4, y luego pegó un jonrón hacia el jardín derecho-central ante el dominicano Camilo Doval para ampliar la ventaja a 11-4 en la octava. Fue el 13er juego de múltiples jonrones en la carrera de Bell y el segundo esta temporada.
Los Mellizos conectaron seis jonrones por primera vez desde una victoria 20-6 en Cleveland el 4 de septiembre de 2023.
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Los Yankees perdieron por octava vez en nueve juegos y permitieron seis jonrones por primera vez desde el 15 de agosto de 2019 contra Cleveland.
El dominicano Jasson Domínguez conectó un jonrón en la cuarta entrada y Max Schuemann pegó un batazo de dos carreras en la quinta, cuando los Yankees se acercaron 6-4.
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