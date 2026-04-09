Mensaje de Nery Castillo revive polémica tras muerte de Mircea Lucescu
Exjugador acusa que el técnico le impidió despedirse de su madre; Lucescu falleció a los 80 años tras sufrir un doble infarto
Antes de la muerte de Mircea Lucescu, histórico jugador y entrenador del balompié rumano, el exfutbolista mexicano Nery Castillo compartió un polémico mensaje en el que recordó el tiempo que el técnico le impidió acompañar a su mamá, Myriam Confalonieri, cuando cayó en coma para posteriormente fallecer a inicios del 2009.
"Me quedo contento de que tu hijo fue a verte en estos momentos difíciles que estás pasando y que esté a tu lado. A mí no me dejaste estar a un lado de mi madre cuando estaba en coma, ni tampoco despedirme de ella en su entierro. Deseo que te recuperes y estés con tu familia bien", escribió Castillo en sus historias de Instagram.
El pasado martes, siete de abril, Mircea Lucescu murió a los ochenta años de edad. El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó el fallecimiento de aquel que clasificó por primera vez a la selección de Rumania a un Campeonato Europeo en 1984.
Nery Castillo y Mircea Lucescu coincidieron en el fútbol ucraniano, particularmente en el Shakhtar Donetsk. Su relación fue tensa.
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A finales del 2008, la madre del exjugador de la Selección Mexicana cayó en coma, por lo que pidió un permiso a Mircea Lucescu para reportar más tarde con los entrenamientos del Shakhtar. Sin embargo, de acuerdo a declaraciones de Castillo, el técnico rumano le negó toda posibilidad.
"Llamo al entrenador y le digo: 'Mi madre se está muriendo, déjame quedarme un poco más en Uruguay'. Él se negó. Mi padre me dice; 'Vete, nada cambia, está en coma'. Voy a Grecia a empacar mis cosas y luego viajo a Ucrania. Cuando estaba yendo al entrenamiento, suena el teléfono y mi padre me dice que mi mamá había fallecido. Era el 8 de enero de 2009", recordó el exfutbolista en una entrevista para Marca.
"Le pedí permiso a Lucescu para ir a Uruguay para el funeral. No me dejó. No vi a mi madre en sus últimos momentos, ni en el funeral. Estas son cosas que la gente no sabe. No vi morir a mi madre, ni siquiera fui al funeral", sentenció Castillo.
Mircea Lucescu falleció en Bucarest, Rumania, después de sufrir un doble infarto.
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