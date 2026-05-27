Messi y otros lesionados

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BUENOS AIRES.- Con casi una decena de jugadores entre algodones, entre ellos nada menos que el capitán Lionel Messi, el campeón del mundo Argentina encara con máxima preocupación la cuenta regresiva para definir el plantel que disputará el Mundial en pocas semanas.

Messi, de 38 años, padece una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, lo que le impidió terminar el partido con su equipo Inter Miami la noche del domingo. El club ha informado oficialmente que los tiempos de recuperación dependerá de "su evolución clínica y funcional".

Si bien la dolencia en principio no pone en riesgo su presencia en la Copa del Mundo, la sexta de su carrera, que arrancará el 11 de junio, el capitán no llegará en plenitud física a la preparación para el certamen, ya que muy difícilmente esté disponible para jugar los amistosos previos ante Honduras el 6 de junio en Texas e Islandia, tres días después en Alabama.

La Albiceleste tiene hasta el 30 de mayo para oficializar la nómina de jugadores que disputarán el Mundial. Dos días después, comenzará la preparación en su base de entrenamiento en Kansas City.

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ARCO Y DEFENSA EN VILO

El arquero titular Emiliano Martínez sufrió la fractura del dedo anular de la mano derecha durante la final de la Liga Europa en la que el Aston Villa se impuso al Freiburg. De momento se cree que el "Dibu" estará en condiciones para atajar en el debut mundialista el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

Pero al igual que el capitán, Martínez tampoco será arriesgado en los choques de fogueo previos.

La defensa es otro de los focos de preocupación para Scaloni.

El zaguero Cristian Romero está en plena recuperación de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha que sufrió a mediados de abril jugando para el Tottenham, mientras que los laterales Nahuel Molina, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel arrastran lesiones musculares de distinto grado. Todos serán evaluados hasta el plazo límite que permite la FIFA para definir el plantel mundialista.