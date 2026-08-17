Luis Enrique impulsa al PSG con nuevos fichajes en pretemporada

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El Paris Saint-Germain casi no necesitaba reforzar una plantilla lo suficientemente buena que ha ganado cinco títulos consecutivos de la Ligue 1 y dos seguidos de Liga de Campeones.

Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo el entrenador Luis Enrique en esta pretemporada, y queda por ver si fue una decisión acertada.

"Reforzar la plantilla no significa que no tengamos confianza en los jugadores actuales", afirmó Luis Enrique. "Traer jugadores nuevos aporta una energía y una mentalidad diferentes".

El delantero español campeón del mundo Ferran Torres se unió a los extremos Maghnes Akliouche y Mika Godts para adornar un ataque del PSG ya de por sí prolífico.

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El PSG será claro favorito para ampliar su récord con su 15.º título de la Ligue 1, empezando con un partido en casa contra el Rennes el domingo.

Eso dará una primera indicación de cómo planea Luis Enrique gestionar una talentosa delantera y, a más largo plazo, de cómo reaccionan los jugadores consolidados cuando no son elegidos.

Tomen a Torres, por ejemplo.

Marcó el gol de la victoria de España en la final del Mundial y ofrece gran movilidad, velocidad y calidad en toda la línea de ataque.

Luis Enrique señaló: "Puede adaptarse a cómo queremos jugar. Puede jugar en cualquier posición del ataque".

Pero el PSG ya tiene a dos jugadores que hacen precisamente eso: el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, que marcó seis goles con Francia en el Mundial, y Désiré Doué.

Así que no hay certeza de que Torres será titular en un equipo que también cuenta con el delantero francés Bradley Barcola y el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Akliouche le causó problemas al PSG cuando el Mónaco perdió por poco el repechaje de la Liga de Campeones por 5-4 en el global la temporada pasada, y atormentó a la defensa del club capitalino en una victoria liguera.

Pero, ¿cómo desplaza a Barcola, que marcó tres veces en el Mundial, o a Kvaratskhelia, posiblemente el mejor extremo del mundo?

Godts tiene una gran proyección a sus 21 años y llega con una elevada etiqueta de 55 millones de euros (64 millones de dólares). Sin embargo, a menos que Barcola se marche para unirse al Liverpool —como se ha rumoreado ampliamente—, quizá será la tercera opción de Luis Enrique.

No obstante, la mayoría de los observadores diría que al PSG le sobran alternativas, algo que no ocurre con sus rivales de la Ligue 1.

El Marseille abre su campaña en casa contra Strasbourg el viernes.

A continuación, un vistazo a los posibles aspirantes a desafiar al PSG:

Lens

El equipo del norte, antiguamente una ciudad minera, tiene una afición apasionada que ayudó a impulsar al conjunto la temporada pasada.

Por primera vez en varias temporadas, el PSG tuvo un auténtico rival por el título hasta que los jugadores se quedaron sin fuerzas hacia el final. Lens terminó en un impresionante segundo lugar y ganó la Copa de Francia bajo el mando del entrenador Pierre Sage, quien desde entonces se incorporó al Crystal Palace.

Lens contrató a Dino Toppmöller, un alemán que habla francés con fluidez y al que le gusta practicar un fútbol ofensivo, y logró retener a Florian Thauvin, el inspirador extremo goleador del club.

Con el nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, observando, Thauvin marcó y el primer partido de Toppmöller al mando terminó con una victoria 1-0 contra el PSG el domingo en el Trofeo de Campeones.

Lens recibe a Auxerre el sábado.

Marsella

El experimentado entrenador Bruno Genesio fue contratado para aportar estabilidad a un club que volvió a estar en turbulencia la temporada pasada.

Marsella no logró superar la fase de grupos de la Liga de Campeones y quedó sexto en la liga francesa con Roberto De Zerbi y Habib Beye al frente.

El exdelantero Pierre-Emerick Aubameyang, que se marchó tras una segunda etapa, comentó que el ambiente era insano porque demasiados factores externos perturbaban a la plantilla.

La temporada pasada comenzó con una pelea en el vestuario entre dos jugadores, y ya han aflorado tensiones esta vez después de que Pierre-Emile Hojbjerg fuera despojado de la capitanía —contra los deseos de Genesio. Según se informó, el mediocampista rechazó un traspaso al Newcastle, mientras Marseille intenta cuadrar las cuentas.

Mónaco

El ocho veces campeón también tuvo dos entrenadores la temporada pasada —Adi Hütter y Sébastien Pocognoli—, pero terminó en un frustrante séptimo lugar. El nuevo entrenador Filipe Luís tiene la tarea de volver a hacer competitivo al Monaco.

El ataque dependerá del delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, el jugador en el centro de una controversia por tarjeta roja en el Mundial que se volvió política.

El exprodigio adolescente Ansu Fati se incorporó de forma permanente, después de marcar 12 goles cedido por el Barcelona la temporada pasada.

Pero el club necesita mejor criterio, después de que el fichaje del exmediocampista estrella Paul Pogba por dos años saliera completamente mal. El campeón del Mundial 2018 jugó apenas un puñado de partidos la campaña pasada y se lesionó en la pretemporada.

Monaco visita a Le Havre el domingo.

Lille

Genesio condujo al Lille al tercer lugar de la Ligue 1 la temporada pasada gracias a un fuerte cierre.

Pero esperar que Olivier Giroud vuelva a liderar el ataque parece poco realista, dado que el exdelantero de Francia cumple 40 años en septiembre.

Lille necesita más goles del extremo belga de 21 años Matias Fernandez-Pardo, pero hay grandes clubes compitiendo por ficharlo antes del partido del domingo en Angers.

El club también podría perder al mediocampista muy valorado Ayyoub Bouaddi, el jugador de 18 años que causó una gran impresión con Marruecos en el Mundial, y según se informa el Manchester City está listo para cumplir el precio solicitado por Lille de 100 millones de euros.