México avanza a octavos de final

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México.- Desde un principio, México prometió que se "mataría" en la cancha. Y aunque titubeó por unos instantes, la Selección Mexicana Femenil cerró la Fase de Grupos con una victoria (1-0) ante Australia. El boleto a los Octavos de Final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 es suyo.

Si bien Australia partió con más jugadoras en la ofensiva, México dio un golpe de autoridad en el primer tiempo del partido con un golazo (35´) de la capitana Citlalli Reyes.

Después de recibir una asistencia de Natalia Pérez, la mediocampista remató con un derechazo que encendió el Complejo de Futbol Mohammed VI.

Ésta es la tercera Copa Mundial Femenina Sub-17 de Citlalli Reyes.

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Aquella adolescente que comenzó a jugar a los seis años, rompió un récord histórico como la futbolista con más participaciones en el torneo de la categoría: ante Australia, disputó su partido número 13.

A lo lejos, desde las gradas del recinto, el público mexicano entonó eufóricamente "Se ve. Se siente. El Tri está presente". Los cánticos jamás abandonaron al combinado nacional porque, desde el primer minuto del compromiso, se escucharon estruendosamente.