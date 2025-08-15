México consigue el oro en Squash

México consiguió este jueves su novena de medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, gracias a que los squashistas Mariana Narváez y Wally Ávila subieron a lo más alto del podio en la prueba de dobles mixtos.

Pese a que el camino hacia la conquista de la gloria no lucía sencillo, la dupla azteca se hizo grande en territorio paraguayo, ya que dominó a sus tres rivales que enfrentó con seis sets ganados y ninguno perdido.

En cuartos de final, la guanajuatense y el potosino derrotaron a los brasileños Laura Silva/Isaias Melo, en semifinales a los argentinos Paula Rivero/Segundo Portabales y en la gran final a los peruanos Luciana y Amaro Castillo, todos por pizarra de 2 a 0.

No fue la única presea que entregó el squash tricolor durante la jornada, ya que Ana Karen Botello y Paola Franco se quedaron con la de plata en dobles femenil, mientras que Gilberto Aceves y Santiago Medina se alzaron con el metal de bronce en dobles varonil.

Las actividades de este deporte continuarán mañana y el sábado, ahora con la modalidad de equipos, en las que nuestro País llegará con la etiqueta de favorito tras las cuatro medallas que ha logrado en Asunción 2025.