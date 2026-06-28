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Avioneta de turismo se estrella en Francia, se reportan 11 decesos

El accidente ocurrió tras el despegue en el aeródromo de Nancy-Essey; las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las causas.

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:56 p.m.
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Avioneta de turismo se estrella en Francia, se reportan 11 decesos
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      Once personas murieron este domingo al estrellarse poco después del despegue una avioneta utilizada para paracaidismo en la localidad de Tomblaine, en el noreste de Francia, informaron las autoridades, que abrieron una investigación para determinar las causas del accidente.


      La aeronave, un Pilatus PC-6 matriculado en Alemania, despegó del aeródromo de Nancy-Essey y cayó menos de un minuto después en una zona verde próxima a un área residencial y un centro comercial, sin provocar víctimas en tierra.

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      Según el prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Séguy, el aparato se precipitó "casi verticalmente" tras sufrir un aparente fallo técnico.
      Las once víctimas son el piloto y los diez ocupantes de la aeronave: cinco instructores de paracaidismo y cinco personas que realizaban su primer salto en modalidad tándem, confirmaron las autoridades locales.
      Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo en la zona, mientras la policía pidió a la población evitar los alrededores del lugar del siniestro para facilitar el acceso de los equipos de rescate y de investigación.
      Equipos de apoyo psicológico también fueron movilizados para asistir a los familiares de las víctimas y a los testigos, varios de los cuales presenciaron el accidente desde el aeródromo.
      La Fiscalía de Nancy abrió una investigación judicial, mientras que las autoridades aeronáuticas iniciaron una pesquisa técnica para esclarecer las causas del accidente, que por el momento permanecen indeterminadas.
      El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, se desplazó al lugar del siniestro, considerado uno de los accidentes más graves registrados en Francia en los últimos años en una aeronave civil ligera.

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