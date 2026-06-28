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Europa registra más de 1.300 muertes por ola de calor

Desde el 21 de junio, Europa sufre un exceso de muertes relacionadas con altas temperaturas.

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:32 p.m.
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Europa registra más de 1.300 muertes por ola de calor
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      Desde el 21 de junio, se registraron en Europa más de 1.300 muertes en exceso relacionadas con las altas temperaturas.


      Así lo afirmó en X el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien explicó que "es el continente que más rápido se calienta de la Tierra, a un ritmo que duplica la media mundial".

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      "En este momento, 150 millones de personas están sufriendo olas de calor extremas —a menudo denominadas 'el asesino silencioso': las viviendas, los lugares de trabajo y las escuelas de Europa no fueron construidos para soportar estas temperaturas", señaló.
      "Impulsado por el cambio climático y el calentamiento global, el fenómeno de las olas de calor —que antes ocurría 'una vez por generación'— se produce ahora casi anualmente. Se nos había advertido", agregó.
      "La OMS colabora con sus Estados miembros y asociados para hacer frente a las amenazas para la salud que plantea el calor extremo, centrándose en la preparación, la prevención y el fortalecimiento de la respuesta de los sistemas sanitarios", sostuvo el director de la OMS.
      En particular, señaló, "instamos a los países europeos a implementar planes de acción sobre calor y salud como parte de una agenda más amplia para proteger la salud frente al cambio climático".

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