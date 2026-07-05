México-Inglaterra, duelo de alto voltaje

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México.- México e Inglaterra se citarán este domingo en pos de un cupo en cuartos de final que definitivamente marque el comienzo de un cambio de era con destacadas figuras, de la consolidación de un esquema táctico diferente y la confirmación de una oportuna capacidad de respuesta ante las exigencias.

La exigencia que plantea un partido de largo aliento en los 2,240 metros sobre el nivel del mar de Ciudad de México, el mito que representa jugar en el estadio Azteca y la necesidad de superar los límites dan marco a un encuentro que no está exento de ser afectado por tormentas eléctricas.

Con el empuje de su público y una renovada ilusión, los pupilos de Javier Aguirre llegan con la ilusión de enlazar su cuarta victoria, aumentar la producción goleadora que está en ocho y alargar por un partido más el registro de imbatibilidad.

La última vez que el Tri avanzó a cuartos de final de un Mundial fue, precisamente, en el último que organizó el país, en 1986. Desde entonces, abandonó en octavos en siete ediciones desde EE.UU. 1994 a Rusia 2018. Y en la pasada edición de Catar 2022, la ilusión se desvaneció en fase de grupos.

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Inglaterra llega a su quinto partido tras superar de remontada a una rocosa selección del Congo. El conjunto africano se puso adelante, pero nada pudo hacer cuando apareció Harry Kane para evitar el naufragio con un doblete.