logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México-Inglaterra, duelo de alto voltaje

Por EFE

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
México-Inglaterra, duelo de alto voltaje
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- México e Inglaterra se citarán este domingo en pos de un cupo en cuartos de final que definitivamente marque el comienzo de un cambio de era con destacadas figuras, de la consolidación de un esquema táctico diferente y la confirmación de una oportuna capacidad de respuesta ante las exigencias.

      La exigencia que plantea un partido de largo aliento en los 2,240 metros sobre el nivel del mar de Ciudad de México, el mito que representa jugar en el estadio Azteca y la necesidad de superar los límites dan marco a un encuentro que no está exento de ser afectado por tormentas eléctricas.

      Con el empuje de su público y una renovada ilusión, los pupilos de Javier Aguirre llegan con la ilusión de enlazar su cuarta victoria, aumentar la producción goleadora que está en ocho y alargar por un partido más el registro de imbatibilidad.

      La última vez que el Tri avanzó a cuartos de final de un Mundial fue, precisamente, en el último que organizó el país, en 1986. Desde entonces, abandonó en octavos en siete ediciones desde EE.UU. 1994 a Rusia 2018. Y en la pasada edición de Catar 2022, la ilusión se desvaneció en fase de grupos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Inglaterra llega a su quinto partido tras superar de remontada a una rocosa selección del Congo. El conjunto africano se puso adelante, pero nada pudo hacer cuando apareció Harry Kane para evitar el naufragio con un doblete.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon
      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon

      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon

      SLP

      AP

      Serena Williams abandonó el dobles junto a Venus por una lesión en la rodilla derecha.

      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial
      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial

      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial

      SLP

      El Universal

      El Tricolor intentará sellar su pase a Cuartos de Final manteniendo su invicto en el Estadio Ciudad de México.

      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026
      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026

      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Fidalgo asegura que el plantel está preparado para enfrentar a una potencia en los octavos de final y sueña con avanzar a cuartos.

      Antonelli partirá primero en Silverstone
      Antonelli partirá primero en Silverstone

      Antonelli partirá primero en Silverstone

      SLP

      EFE

      Sainz arrancará decimoquinto y Alonso vigésimo segundo en el circuito inglés.