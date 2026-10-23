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México remonta y vence a Chile

Se acerca a los octavos de final en el Mundial Femenil Sub 17

Por Agencias

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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México remonta y vence a Chile
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      La Selección Mexicana Femenil Sub-17 consiguió una emocionante victoria por 3-1 sobre Chile en la segunda jornada del Mundial Femenil de Marruecos 2026. Tras un debut complicado, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Gamero reaccionó con carácter y mejoró notablemente su funcionamiento colectivo, un resultado vital que mantiene al equipo con amplias posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

      El partido comenzó cuesta arriba para las mexicanas, ya que el combinado chileno abrió el marcador apenas al minuto 12 por obra de Catalina Muñoz. Sin embargo, el Tricolor no cayó en la desesperación y comenzó a adueñarse de la posesión del balón. La recompensa llegó al minuto 35, cuando la canterana de Chivas, Mía Urbano, firmó el empate al empujar una diagonal perfecta dentro del área chica, devolviendo la confianza al plantel antes del descanso.

      En la segunda mitad, la insistencia de México rindió frutos y se consumó la voltereta. Al minuto 65, la capitana Citlalli Reyes prendió una volea espectacular desde el borde del área para colocar el 2-1; el festejo se contuvo unos instantes, pero el VAR validó por completo la anotación. El sello definitivo llegó al 83´ mediante un contragolpe letal comandada por la propia Reyes, quien sirvió para que Nicole Jiménez definiera a quemarropa el 3-1. Gracias a su gol y asistencia, Citlalli Reyes fue nombrada la MVP del encuentro.

      Con este triunfo, México suma sus primeros 3 puntos y se coloca momentáneamente en la segunda posición del Grupo F, superando a Australia y Chile por diferencia de goles, mientras que España lidera el sector con 6 unidades. El Tricolor Femenil definirá su clasificación a la ronda de eliminación directa el próximo domingo 25 de octubre contra Australia, donde un triunfo les asegurará el pase definitivo.

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