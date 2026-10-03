logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncian poda ilegal del equipo de Ruth González

El Ayuntamiento confirmó que no autorizó la intervención en Avenida del Sauce

Por Rolando Morales

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
A
El Ayuntamiento investiga la poda de un árbol en Avenida del Sauce

El Ayuntamiento investiga la poda de un árbol en Avenida del Sauce

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí inició una investigación por la poda de un árbol en Avenida del Sauce, al norte de la capital, luego de que vecinos denunciaron que los trabajos fueron realizados por personas identificadas como parte del equipo de la senadora Ruth González Silva y del Partido Verde Ecologista de México. 

      LEA TAMBIÉN

      Justifican poda de árbol en avenida del Sauce

      Las acciones respondieron a una petición vecinal, señalan

       De acuerdo con la dependencia, personal de Parques y Jardines confirmó que la intervención no fue ejecutada por el gobierno municipal y que no existía autorización para llevarla a cabo.

       El titular de la dependencia, Christian Azuara, señaló que ya se realizó el levantamiento correspondiente y se elaborará un acta para determinar responsabilidades. Explicó que las sanciones por efectuar podas sin autorización pueden ir de 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), independientemente de quién haya realizado la intervención.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


       Azuara indicó que, aunque la denuncia ciudadana señala a personas vinculadas con la senadora y el PVEM, la autoridad municipal deberá concluir la investigación para identificar formalmente a los responsables antes de imponer cualquier sanción. No obstante, reiteró que no existe ningún permiso emitido por el área de Parques y Jardines para intervenir el árbol.

       El funcionario sostuvo que el problema no radica únicamente en la falta de autorización, sino también en que las podas son efectuadas sin la supervisión de personal especializado, lo que puede afectar el estado de los árboles. 

        Añadió que el Ayuntamiento atiende este tipo de casos a partir de denuncias ciudadanas y que la normativa se aplica de la misma manera a cualquier persona, organización o autoridad.

        Durante la entrevista, Azuara también acusó que en distintas colonias se han registrado intervenciones de terceros en espacios que ya habían sido atendidos por el municipio, como canchas deportivas y áreas verdes

         Incluso afirmó que en algunos casos se ha impedido que trabajadores municipales continúen con labores de mantenimiento. Sobre la poda denunciada en Avenida del Sauce, reiteró que el procedimiento administrativo seguirá su curso para determinar las responsabilidades y la sanción correspondiente.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Advierte AMAAC sobre alza en costo de mantenimiento carretero
      Advierte AMAAC sobre alza en costo de mantenimiento carretero

      Advierte AMAAC sobre alza en costo de mantenimiento carretero

      SLP

      Redacción

      Señalan que los bancos de materiales se encuentran cada vez más alejados de las obras

      Buscan proteger empleo de mujeres que denuncien acoso
      Buscan proteger empleo de mujeres que denuncien acoso

      Buscan proteger empleo de mujeres que denuncien acoso

      SLP

      Pulso Online

      Una reforma avalada en comisión plantea resguardar la identidad de las víctimas y evitar presiones

      Desmanteló FGR banda dedicada al robo de autotransporte: SSPC
      Desmanteló FGR banda dedicada al robo de autotransporte: SSPC

      Desmanteló FGR banda dedicada al robo de autotransporte: SSPC

      SLP

      Rubén Pacheco

      Juárez Hernández reconoció que grupos criminales buscan aprovechar el incremento de la actividad comercial

      Instalan semáforos peatonales electrónicos en Carranza y Uresti
      Instalan semáforos peatonales electrónicos en Carranza y Uresti

      Instalan semáforos peatonales electrónicos en Carranza y Uresti

      SLP

      Rolando Morales

      El sistema incluye botones de prioridad y guía podotáctil para personas con discapacidad motriz y visual.