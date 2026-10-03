logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Adolescente sobrevivió en casa donde murieron cinco

Según una fuente cercana al caso, el adolescente vio a "Cindy" con un arma y presenció un disparo contra una víctima.

Por El Universal

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
A
La investigación por cinco muertes en una vivienda de Montemorelos incluye el testimonio de un adolescente que salió con vida.

La investigación por cinco muertes en una vivienda de Montemorelos incluye el testimonio de un adolescente que salió con vida.

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Monterrey, NL.-  La investigación por la muerte de cinco personas en Montemorelos dio un giro tras conocerse que un menor de 14 años estuvo dentro de la casa durante los hechos y salió con vida, pese a que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, "Cindy", habría advertido su presencia.

      El adolescente, ajeno a la familia, se perfila como uno de los principales testigos para reconstruir lo ocurrido. De acuerdo con una fuente cercana a la indagatoria, observó a la mujer con un arma de fuego y presenció cuando disparó contra una de las víctimas.

      La información disponible no establece si el ataque que observó fue contra Leodegario Moya Garza, pareja de Tamez Rivera, o contra Christian, de 11 años, o Bruno Iván, de 10.

      El menor había participado un día antes en una rodada de vehículos RZR con un grupo de personas. La convivencia continuó en la casa de Tamez Rivera, en la calle Los Nogales, donde decidió pasar la noche.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El adolescente intentó salir del lugar en un RZR, pero el vehículo no encendió. Solicitó apoyo para remolcarlo y durante esas maniobras llegaron los policías.

      Las indagatorias señalan que Moya Garza habría sido atacado mientras se encontraba en la recámara principal, mientras Christian y Bruno fueron localizados en la sala.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      De las aulas al tráfico de armas para cárteles mexicanos
      De las aulas al tráfico de armas para cárteles mexicanos

      De las aulas al tráfico de armas para cárteles mexicanos

      SLP

      Pulso Online

      Una investigación del New York Times recoge testimonios de jóvenes de Phoenix que negocian armas por WhatsApp y Telegram

      Fuerzas Armadas capacitarán escuelas en seguridad tras ataque en Torreón
      Fuerzas Armadas capacitarán escuelas en seguridad tras ataque en Torreón

      Fuerzas Armadas capacitarán escuelas en seguridad tras ataque en Torreón

      SLP

      El Universal

      El ataque en la Escuela Secundaria No.13 de Torreón dejó un fallecido y varios heridos, motivando acciones oficiales.

      Ernesto Ruffo recibe visitas en prisión domiciliaria en Ensenada
      Ernesto Ruffo recibe visitas en prisión domiciliaria en Ensenada

      Ernesto Ruffo recibe visitas en prisión domiciliaria en Ensenada

      SLP

      El Universal

      El exgobernador de Baja California cumple prisión domiciliaria en Ensenada por acusaciones de huachicol fiscal.

      Caen alcalde y exalcalde en Chiapas por corrupción
      Caen alcalde y exalcalde en Chiapas por corrupción

      Caen alcalde y exalcalde en Chiapas por corrupción

      SLP

      Pulso Online

      Jorge Lorenzo Lara Cordero, edil de Suchiapa, fue detenido junto con otras 20 personas