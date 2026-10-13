México busca revancha ante Jamaica en Estadio Corregidora

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- México buscará evitar la "barrida" ante Jamaica en el Estadio Corregidora. La Selección Mexicana Femenil disputa su segundo encuentro ante las caribeñas con la obligación de encontrar la victoria para no llegar con saldo negativo a noviembre.

México busca revancha tras derrota en Aguascalientes

En Aguascalientes, la afición hizo retumbar el Estadio Victoria, pero se llevó una verdadera sorpresa al ver caer a las mexicanas 3-4 ante las Reggae Girlz.

El descalabro fue duro para el equipo nacional, porque también perdió una racha de 22 partidos sin conocer la derrota en la República Mexicana, mancha que busca borrar en este segundo duelo.

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Khadija Shaw y Jody Brown fueron dos de las futbolistas que más incomodaron a la zaga mexicana, que no encontraba cómo hacerle frente a la velocidad que manejaban las visitantes.

Ajustes tácticos y bajas en la Selección Mexicana Femenil

Con lo aprendido en el primer juego ante las jamaiquinas, Pedro López deberá ajustar el planteamiento para buscar el triunfo en su último partido en casa antes de encarar el sueño mundialista y olímpico en Estados Unidos.

La duda radica en si el técnico del equipo nacional buscará darle rotación a su once titular o si repetirá el del viernes. La vulnerabilidad defensiva puso sobre la mesa la duda de qué tanta falta hará Greta Espinoza en ese apartado y cómo hará el ibérico para sustituir a la futbolista de Tigres.

De entrada, López no podrá contar con Diana Ordóñez, ya que la delantera causó baja de la concentración por "molestias físicas", según anunció la propia Selección en un comunicado.

Lo que debía ser una fiesta en tierras hidrocálidas terminó siendo un festejo amargo. Sí hubo felicidad entre los mexicanos, pero el resultado importante no llegó y por eso van al Bajío con la mentalidad puesta en el triunfo.

Despedirse con un triunfo arropadas por su afición será vital para la Selección Mexicana Femenil, que en noviembre se jugará la vida frente a Haití.

Hora: 19:00 horas del centro de México

Dónde ver: YouTube de la Selección Mexicana Femenil