Suben a seis los muertos por los efectos de las tormentas que azotan costas del Pacífico mexicano

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Suben a seis los muertos por el paso del huracán Simón y los remanentes de la tormenta Rachel por las costas del Pacífico mexicano, donde han ocasionado fuertes precipitaciones, inundaciones y deslaves, anunciaron autoridades estatales.

Huracán Simón avanza y provoca lluvias en el Pacífico mexicano

Simón continuaba el martes desplazándose lentamente por el Pacífico mexicano como huracán categoría 1 provocando lluvias en los estados de Nayarit y Sinaloa, donde las autoridades mexicanas se mantienen en alerta ante el riesgo de la crecida de ríos e inundaciones. El fin de semana, el huracán ocasionó intensas precipitaciones en el estado sureño de Guerrero, donde falleció una persona.

Impacto y rescates en Baja California por tormenta Rachel

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Pero fue más al norte, en la ciudad costera de Ensenada, estado de Baja California, donde los remanentes de la tormenta Rachel ocasionaron más daños por la crecida de ríos e inundaciones.

Al menos cinco personas murieron: una niña de 13 años cuyo cuerpo se encontró el domingo; dos mujeres de 35 y 30 años y un niño de 4 años cuyos cadáveres fueron hallados el lunes, y otro cuerpo fue localizado el martes cerca de un arroyo, pero aún se desconoce su identidad, indicó a The Associated Press la fiscalía estatal.

Muerte y desolación dejó Rachel a su paso

El martes seguían desaparecidas cinco personas en Baja California, tres de ellas en Ensenada y dos más en San Felipe, una localidad en el lado del mar de Cortés de donde un padre y un hijo salieron a pescar el sábado y no volvieron.

A inicios de la jornada unos 300 elementos de las fuerzas militares, policiales y de los cuerpos de rescate iniciaron una operación de búsqueda a lo largo del arroyo El Pípila de Ensenada para tratar de localizar a las personas que permanecen desaparecidas en esa región, informó Protección Civil estatal. Asimismo, la Armada mexicana mantiene la búsqueda de las dos personas que desaparecieron en la comunidad de San Felipe.

Las inundaciones arrastraron vehículos, causaron daños en viviendas y dejaron áreas incomunicadas.

Johana Nuriulu, una vecina de la comunidad Buena Vista, en Ensenada, dijo que las inundaciones comenzaron por la noche, poco después de que el aguacero cortara la electricidad. "Escuchamos un fuerte ruido que se escuchaba como olas del mar pero bien fuerte".

Nuriulu contó que salió a la calle y descubrió que un arroyo cercano se había desbordado. "El agua se estaba llevando todo, se llevó una cabaña... animales, todo".

En otra zona cercana a Ensenada, el Ejército mexicano utilizó helicópteros para rescatar a 32 personas, 13 de ellas menores, de un lugar conocido como Rancho Génesis. El lugar, según su página web, es un campamento para huérfanos donde trabajan misioneros.

Según el comunicado del Ejército, 22 de los rescatados eran extranjeros. El secretario de Seguridad de Baja California, el general Laureano Carrillo, dijo que había alemanes y estadounidenses.

El avance del huracán Simón

El huracán Simón avanzaba el martes en paralelo a la costa del Pacífico mexicano frente a los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Para el martes el centro de huracán se localizaba 180 kilómetros (90 millas) al oeste de Cabo Corrientes, en el estado occidental de Jalisco, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora (90 millas por hora) y desplazándose hacia el oeste 4 kilómetros por hora (2 millas por hora), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán derribó árboles y postes eléctricos, bloqueó carreteras e inundó viviendas en las localidades costeras del estado de Guerrero, incluido el importante puerto marítimo de Acapulco, según dijo la gobernadora, Evelyn Salgado, en una rueda de prensa. Una persona de 71 años falleció tras el derrumbe de un muro en Chilpancingo, la capital del estado, agregó Salgado.

Las autoridades iniciaron operaciones preventivas ante el avance del huracán, especialmente en la ciudad portuaria de Mazatlán, en Sinaloa, indicó el lunes la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en la conferencia presidencial matutina.

El cese de las lluvias en la ciudad turística de Puerto Vallarta, en Jalisco, llevó a sus habitantes a retomar progresivamente las actividades normales. Las autoridades estatales ordenaron el martes la reapertura de las escuelas de Jalisco y la reanudación progresiva de operaciones en el aeropuerto de Puerto Vallarta.