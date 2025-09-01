logo pulso
Familiares quitan tarjeta de beca a adultos mayores

Retienen el documento, es un delito el que cometen

Por Carmen Hernández

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Familiares quitan tarjeta de beca a adultos mayores

RIOVERDE.- Se han registrado 10 casos de retención de tarjetas de la pensión del adulto mayor,  que presuntamente han sido quitadas a los adultos y las personas gastan los recursos que les entregan.

Hugo Dávila, procurador de los Derechos de los Niños, Niñas y Adultos Mayores, dijo que la retención tiene como finalidad garantizar los derechos de los adultos mayores, que han sufrido abusos por parte sobre todo de familiares con las tarjetas de los programas sociales. 

En el municipio se han registrado 10 casos de personas afectadas, que se han acercado al Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) solicitando apoyo. 

A los afectados se les ha brindado la información de que el quitarles las tarjetas es un delito, un tema de violencia económica, se les brinda la orientación para que se les entregue el apoyo de manera directa. 

Los casos se han presentado en la zona urbana y comunidades, puntualizó.

