Irán anuncia zona de exclusión en estrecho de Ormuz: Rezaei

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EL CAIRO (AP) — El nuevo titular del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó el domingo que Teherán planea anunciar una "zona de exclusión" fuera del estrecho de Ormuz dirigida a embarcaciones que se cree que intentan transitar por esa vía.

Irán anuncia zona de exclusión en estrecho de Ormuz

Los comentarios de Rezaei a la televisora estatal iraní incluyeron pocos detalles, un día después que las fuerzas armadas estadounidenses atacaron tres buques petroleros iraníes luego de que Teherán disparó misiles contra embarcaciones de la Armada. Expertos calificaron el episodio como una peligrosa escalada después de que Irán había enfocado sus ataques en la navegación comercial.

La nueva zona se podría dar a conocer en las próximas semanas y "comenzará desde la línea del bloqueo naval estadounidense, se extenderá hacia el estrecho de Ormuz y, de este lado, continuará hacia el golfo Pérsico", dijo Rezaei. "Cualquier barco que entre en esta zona con la intención de pasar por el estrecho de Ormuz y sea identificado será colocado en nuestra lista de sanciones".

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No está claro el límite territorial que define Irán del bloqueo estadounidense, el cual está dirigido a puertos iraníes con el objetivo de impedir que Teherán exporte su petróleo. Las fuerzas armadas estadounidenses han dicho que más de 20 buques de guerra brindan apoyo en las labores del bloqueo, que hasta el domingo había obligado a 92 embarcaciones comerciales a cambiar de trayectoria y había inutilizado a tres.

Estados Unidos mantiene bloqueo naval y sanciones contra Irán

Estados Unidos ha estado introduciendo nuevas medidas para aumentar la presión económica sobre Irán después de que las negociaciones se vinieron abajo y sin que haya un fin a la vista en los intermitentes combates. En tanto, Irán sigue atacando algunos barcos que intentan navegar por el estrecho, el cual se ha convertido en una importante fuente de presión para Teherán.

Irán anunció el domingo un ataque contra una embarcación no tripulada de Estados Unidos que intentaba ingresar al estrecho de Ormuz, una afirmación que las fuerzas armadas estadounidenses desestimaron como una "mentira total".

Los ataques ocurren una semana después de que los combates se reanudaran. Estados Unidos e Irán reanudaron los combates la semana pasada, tras un mes de relativa calma, y el estrecho de Ormuz y las zonas a lo largo de la costa sur de Irán volvieron a ser los principales objetivos. Al menos cinco personas murieron a principios de la semana durante un bombardeo estadounidense que volvió a centrar la atención en la zona donde una escuela fue alcanzada en los primeros ataques de la guerra.

El gobierno del presidente Donald Trump parece haber adoptado un enfoque de doble vía frente al conflicto: responder militarmente a los ataques en el estrecho, al tiempo que va tras instituciones financieras extranjeras que manejan el dinero del gobierno iraní.

Pero los nuevos altos dirigentes de línea dura en Teherán, incluido Rezaei, han señalado su disposición a persistir en su resistencia tras haber soportado décadas de sanciones. A lo largo de los años, Irán ha encontrado maneras de eludir las sanciones y, ahora, el bloqueo de Estados Unidos, y hacer llegar su petróleo a compradores para ayudar a aliviar las crecientes presiones económicas.

Sobre el asunto de las negociaciones fallidas con Estados Unidos, Rezaei expresó el domingo desconfianza no sólo hacia Washington sino también hacia los mediadores. El memorando de entendimiento que firmaron ambas partes a mediados de junio comenzó a desmoronarse en cuestión de días, mientras cada uno de los países acusaba al otro de violar el acuerdo.

"Habíamos confiado en nuestros amigos en Pakistán, Qatar y Omán, pensando que como intervinieron como mediadores, una de las responsabilidades de un mediador es que si una parte viola el acuerdo, deberían detenerla", dijo Rezaei. "Ahora buscamos una diplomacia con garantías".

Irán mantiene ventas de petróleo pese a sanciones

EE.UU.: 9 millones de barriles de petróleo pasan por el estrecho a diario

El estrecho de Ormuz es crucial para los envíos mundiales de petróleo y gas natural, y antes de que comenzara la guerra era considerado una vía marítima internacional.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el domingo que a diario pasa un promedio de 9 millones de barriles de petróleo por el estrecho, lo que debería ayudar a aliviar la presión sobre los precios de la energía. Su cálculo parecía superar el flujo promedio de los últimos 28 días a través de la vía, según TankerTrackers.com y otras fuentes.

Wright dijo a CNN que, como el petróleo también fluye a través de los oleoductos de la región, "probablemente estamos en dos terceras partes o más del flujo previo al inicio del conflicto".

Pero esos niveles dependen de la presencia de la Marina de Estados Unidos para ayudar a escoltar a los buques petroleros y brindar cierta protección contra un posible ataque iraní. Wright dijo que espera que otros países eventualmente apoyen los esfuerzos de la Marina.

Por su parte, Rezaei señaló a la televisión estatal afirmó que "todos los días estamos vendiendo un millón, un millón y medio (de barriles), como si la producción y el comercio de petróleo de Irán siguieran como de costumbre".