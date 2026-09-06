Erupción volcán Anak Krakatau en Indonesia cancela vuelos y afecta aeropuertos

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YAKARTA, Indonesia (AP) — El volcán Anak Krakatau de Indonesia entró en erupción a primera hora del domingo, provocando la cancelación de todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta y perturbando las operaciones de otros aeropuertos nacionales a medida que la ceniza volcánica se desplaza por partes del oeste del país.

Impacto en la comunidad y operaciones aéreas

La Agencia Geológica de Indonesia informó que la isla volcánica —ubicada en el estrecho de Sunda entre las islas de Java y Sumatra— mostró señales de actividad desde el viernes antes de entrar en erupción durante 30 segundos a las 3:53 de la mañana del domingo y durante 16 segundos unas tres horas después. Imágenes de cámaras de circuito cerrado mostraron llamaradas de lava del volcán.

No se reportaron víctimas y no se emitió ninguna orden de evacuación. El asentamiento más cercano está a más de 16 kilómetros (10 millas). Pero las autoridades advirtieron a residentes y visitantes que se mantengan a por lo menos 3 kilómetros (2 millas) del cráter activo.

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La ceniza volcánica se extendió por partes de la capital, Yakarta, y de la provincia de Lampung, en el extremo sur de la isla de Sumatra, indicó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia.

AirNav Indonesia cerró el espacio aéreo alrededor de los aeropuertos Soekarno-Hatta y Halim Perdanakusuma en Yakarta, así como otros seis aeropuertos, incluido el Aeropuerto Radin Inten II en Lampung, debido a la ceniza volcánica.

Vuelos cancelados afectan a unos 170 mil pasajeros

El cierre de ocho aeropuertos había afectado a 170 mil pasajeros por 1,558 vuelos cancelados hasta la noche del domingo, incluidos 963 tan solo en el aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta. Se ordenó el cierre de los ocho aeropuertos hasta la medianoche.

"Por supuesto que es un inconveniente", dijo Diego Urdiales, un turista español que tenía programado volar de regreso a Madrid. "Se suponía que debía recibir información de la aerolínea... pero hasta ahora no hay noticias".

"Es un desastre natural, es una fuerza mayor, ¿qué podemos hacer?", dijo Michele Gouw, una pasajera indonesia. "Simplemente tenemos que aceptarlo y esperar las indicaciones de la aerolínea y del aeropuerto".

La Dirección General de Aviación Civil de Indonesia detalló que estaba monitoreando de cerca el impacto de la erupción en los viajes aéreos y coordinando con aerolíneas, operadores aeroportuarios, servicios de navegación aérea y la agencia de meteorología.

"La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad en cada decisión operativa", dijo Lukman F. Laisa, director general de aviación civil del Ministerio de Transporte, en un comunicado.

Advirtió que los horarios de vuelo podrían enfrentar interrupciones en cascada que afecten las rotaciones de aeronaves, la disponibilidad de flota y la capacidad de las terminales cuando las aerolíneas trabajan para restablecer las operaciones.

La erupción también perturbó los servicios en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai de Bali y en Medan.

Detalles confirmados y monitoreo volcánico

El volcán sigue activo

La agencia de vulcanología de Indonesia y el Centro Darwin de Avisos de Ceniza Volcánica identificaron dos nubes de ceniza utilizando imágenes satelitales. Una columna se elevó hasta una altitud de 6,100 metros (20 mil pies) cuando se desplazaba hacia el noreste, afectando partes de Yakarta, Banten, Java Occidental y aguas circundantes. Una segunda nube alcanzó los 15.200 metros (50.000 pies) y se movía hacia el oeste y el noroeste, cubriendo parte de las provincias de Banten, Lampung y Bengkulu, el sur del estrecho de Sunda y secciones del océano Índico al oeste de Sumatra.

Lana Saria, jefa de la Agencia Geológica de Indonesia, señaló que la actividad en el Anak Krakatau se ha intensificado desde julio, y que la erupción del domingo fue la más fuerte durante el actual período de agitación.

Las erupciones repetidas indican un suministro continuo de magma y gases volcánicos bajo el volcán, explicó, si bien las autoridades no pueden predecir si ocurrirá una erupción mayor.

"Seguimos evaluando el desarrollo del volcán con base en todos los datos de monitoreo, no únicamente en el número de erupciones o la altura de la columna de ceniza", dijo Saria en una sesión informativa en video.

Añadió que los principales peligros incluyen ceniza volcánica, altas concentraciones de gas y la expulsión de rocas calientes y otro material alrededor del área del cráter.

Las escuelas pasan a clases en línea

El impacto de la erupción se extendió más allá de los viajes aéreos. El gobierno autorizó el domingo que las escuelas en zonas afectadas por la ceniza volcánica puedan implementar temporalmente clases en línea. La medida tiene como objetivo reducir la exposición de los estudiantes a la ceniza.

Anak Krakatau, que significa "hijo de Krakatau", es el descendiente del famoso Krakatau, cuya monumental erupción de 1883 desencadenó un período de enfriamiento global.

El colapso explosivo del Anak Krakatau provocó un tsunami que cobró la vida de al menos 430 personas en Sumatra y Java en 2018. Los científicos creen que la actividad volcánica desencadenó un deslizamiento submarino y provocó que una gran parte de la ladera suroeste del Anak Krakatau colapsara y desplazara un gran volumen de agua. Agregaron que la isla Anak Krakatau quedó con solo alrededor de una cuarta parte de su tamaño original luego de esa erupción.