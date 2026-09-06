Arsenal remonta y vence a Chelsea en la Liga Premier

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Arsenal remontó para vencer a Chelsea 2-1 en la Liga Premier, mientras que Manchester United quedó atónito en el tiempo añadido y empató 2-2 en Everton.

Arsenal perfecto en la Premier League

Federico Gatti anotó dos minutos dentro del tiempo de descuento para que Juventus empatara 1-1 con AC Milan en la Serie A. Augsburg se colocó en la cima de la Bundesliga al ganar 4-1 en Eintracht Frankfurt, y el mediocampista estadounidense Giovanni Reyna marcó en la goleada 6-2 de Strasbourg sobre Troyes en Francia.

Arsenal se unió a Man City en lo más alto de la clasificación en Inglaterra al remontar para derrotar a Chelsea en su prueba más exigente hasta ahora en la defensa de su título.

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Martin Odegaard anotó el gol de la victoria al minuto 50, después de que Morgan Rogers adelantara temprano a Chelsea y Kai Havertz igualara para Chelsea en la primera mitad.

Arsenal ha ganado sus primeros tres partidos de la Liga Premier. Fue la primera derrota de Chelsea tras dos triunfos en el arranque.

Man United y drama en el tiempo añadido

Man United, que solo tiene una victoria en tres partidos de liga, encajó un gol en el tiempo de descuento para empatar con Everton después de haber estado dos veces en ventaja.

El fichaje del último día del mercado, Ainsley Maitland-Niles, entró desde el banquillo para debutar y marcar un disparo de larga distancia al ángulo, con el que rescató un punto para su nuevo club.

Drama tardío Juventus-Milan en la Serie A

Gatti encontró la red con un cabezazo para igualar el partido después de que Alphadjo Cisse hubiera puesto a los visitantes en ventaja a los 68 minutos.

El partido fue un enfrentamiento de dos pesos pesados tradicionales italianos que no lograron clasificarse para la Liga de Campeones. Ambos equipos habían ganado sus dos primeros partidos de liga esta temporada.

Bologna anotó en el tiempo de descuento para empatar 2-2 con el visitante Sassuolo, mientras que Frosinone marcó en el tiempo de descuento para vencer a Venezia 3-2. Parma y Monza empataron 1-1.

Reyna marca su primer gol con Strasbourg en Francia

Reyna consiguió su primer gol con Strasbourg en la paliza que su nuevo club le propinó a Troyes.

El internacional estadounidense de 23 años se incorporó a Strasbourg procedente de Borussia Monchengladbach.

Sam Amo-Ameyaw añadió un par de goles tardíos para los visitantes, que han ganado dos seguidos tras una derrota 4-0 en el debut en Marseille. Troyes se había puesto en ventaja con Antoine Mille en el minuto 9 y se mantuvo arriba hasta el empate de Jacobo Ortega en el minuto 40.

Paris venció a Marseille 3-2 con el triplete de Lassine Sinayoko, incluido un penal a los 86. Rennes ganó 2-1 en Angers para lograr su segunda victoria en tres jornadas.

Augsburg líder en Alemania

Augsburg encajó un gol a los seis minutos de partido, pero anotó cuatro tantos sin respuesta en la segunda mitad para derrotar a Eintracht Frankfurt.

La segunda victoria consecutiva de Augsburg llevó al club a la cima de la clasificación por diferencia de goles. Otros tres equipos también han ganado dos partidos para comenzar la temporada — Freiburg, Borussia Dortmund y Elversberg.

También el domingo, Mainz goleó 5-0 a Hamburger como visitante.

El portero Koeman Jr. anota dos veces

El portero de Telstar, Ronald Koeman Jr., hijo del exastro holandés Ronald Koeman, anotó dos veces desde el punto penal para ayudar a su equipo a rescatar un empate 2-2 en casa contra Cambuur en la liga holandesa.

Koeman Jr., de 31 años, ya había llamado la atención la temporada pasada después de convertir un penal tardío que ayudó al club a evitar un playoff de descenso.